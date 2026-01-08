Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VenezuelaAeródromo de CáceresHotel HiltonEnergía hidráulicaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda cultural

El cierre de la galería Helga de Alvear en Madrid refuerza el protagonismo de su museo en Cáceres

La galería, tras su cierre, subastará parte de su inventario mientras el Museo Helga de Alvear de Cáceres intensifica sus esfuerzos para preservar el legado de la colección y la visión de su fundadora

Helga de Alvear, Madrid.

Helga de Alvear, Madrid. / Galería Helga de Alvear.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

La reciente decisión de cerrar de manera definitiva la galería Helga de Alvear en Madrid tras el fallecimiento de su fundadora en febrero de 2025 marca un nuevo capítulo en el legado de la coleccionista y galerista alemana afincada en España. Aunque la galería de la capital dejará de operar, su legado continuará desplegándose en el Museo Helga de Alvear en Cáceres, donde se concentrará la atención sobre las obras y exposiciones que la fundadora promovió durante décadas.

Cancelación de la programación

Fuentes cercanas a la gestión de la galería confirmaron que la paralización de la actividad madrileña se traduce en la cancelación de la programación prevista para este año, incluyendo exposiciones destacadas en ferias como Estampa y la conmemoración del 45º aniversario de ARCO.

Los grandes artistas representados por la galería, como Ángela de la Cruz, Prudencio Irazabal, Santiago Sierra o José Pedro Croft, han comenzado a buscar nuevas representaciones, acelerando así el proceso de cierre. La información ha sido confirmada por El Confidencial, que además ha señalado que los próximos meses serán clave para que el museo reciba y exponga este material, consolidando a Cáceres como un referente del arte contemporáneo en España.

Espacio central del legado de la coleccionista

En este contexto, el Museo Helga de Alvear en Cáceres se posiciona como el espacio central del legado de la coleccionista. Allí se encuentra gran parte de la colección privada de Helga, que incluirá obras que hasta ahora formaban parte de la galería de Madrid.

El traslado de obras y la reorganización de la colección permitirán al museo programar nuevas exposiciones y reforzar su papel en la difusión de artistas nacionales e internacionales. Mientras la galería de Madrid se prepara para la subasta de parte de su inventario y su disolución legal, el Museo Helga de Alvear en Cáceres intensifica sus esfuerzos para acoger las obras que representan la esencia de la colección y la visión de su fundadora.

TEMAS

  1. Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
  2. La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres
  3. Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
  4. Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
  5. El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
  6. La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
  7. Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
  8. Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres

Luz verde a un contrato de 1,9 millones de euros para modernizar el control del tráfico de Cáceres

Luz verde a un contrato de 1,9 millones de euros para modernizar el control del tráfico de Cáceres

El cierre de la galería Helga de Alvear en Madrid refuerza el protagonismo de su museo en Cáceres

El cierre de la galería Helga de Alvear en Madrid refuerza el protagonismo de su museo en Cáceres

El Mercado de Ronda del Carmen, clave en Cáceres: así fue su plan de apertura en 1955 para el abastecimiento

El Mercado de Ronda del Carmen, clave en Cáceres: así fue su plan de apertura en 1955 para el abastecimiento

De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres

De local sin uso a convertirse en cuatro pisos de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres

Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos

Golpe a los traficantes de droga de La Vera: registros en viviendas, tres detenidos, armas incautadas y miles de euros intervenidos

La casa ayuntamiento de Aldea Moret, en Cáceres, abrió sus puertas en julio de 1954

La casa ayuntamiento de Aldea Moret, en Cáceres, abrió sus puertas en julio de 1954

La Fundación Valhondo convoca Ayudas Sociales por valor de 200.000 euros en Cáceres

La Fundación Valhondo convoca Ayudas Sociales por valor de 200.000 euros en Cáceres

La Fundación Mercedes Calles de Cáceres expone una muestra de trabajos inspirados en festivales Plena Moon

La Fundación Mercedes Calles de Cáceres expone una muestra de trabajos inspirados en festivales Plena Moon
Tracking Pixel Contents