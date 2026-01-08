El cierre de la galería Helga de Alvear en Madrid refuerza el protagonismo de su museo en Cáceres

La reciente decisión de cerrar de manera definitiva la galería Helga de Alvear en Madrid tras el fallecimiento de su fundadora en febrero de 2025 marca un nuevo capítulo en el legado de la coleccionista y galerista alemana afincada en España. Aunque la galería de la capital dejará de operar, su legado continuará desplegándose en el Museo Helga de Alvear en Cáceres, donde se concentrará la atención sobre las obras y exposiciones que la fundadora promovió durante décadas.

Cancelación de la programación

Fuentes cercanas a la gestión de la galería confirmaron que la paralización de la actividad madrileña se traduce en la cancelación de la programación prevista para este año, incluyendo exposiciones destacadas en ferias como Estampa y la conmemoración del 45º aniversario de ARCO.

Los grandes artistas representados por la galería, como Ángela de la Cruz, Prudencio Irazabal, Santiago Sierra o José Pedro Croft, han comenzado a buscar nuevas representaciones, acelerando así el proceso de cierre. La información ha sido confirmada por El Confidencial, que además ha señalado que los próximos meses serán clave para que el museo reciba y exponga este material, consolidando a Cáceres como un referente del arte contemporáneo en España.

Espacio central del legado de la coleccionista

En este contexto, el Museo Helga de Alvear en Cáceres se posiciona como el espacio central del legado de la coleccionista. Allí se encuentra gran parte de la colección privada de Helga, que incluirá obras que hasta ahora formaban parte de la galería de Madrid.

El traslado de obras y la reorganización de la colección permitirán al museo programar nuevas exposiciones y reforzar su papel en la difusión de artistas nacionales e internacionales. Mientras la galería de Madrid se prepara para la subasta de parte de su inventario y su disolución legal, el Museo Helga de Alvear en Cáceres intensifica sus esfuerzos para acoger las obras que representan la esencia de la colección y la visión de su fundadora.