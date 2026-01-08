El cierre del Spar de la calle San Pedro deja un vacío comercial en pleno centro de Cáceres: "Era un lugar de paso para vecinos y visitantes"

Las persianas bajadas del supermercado Spar de la calle San Pedro han sorprendido a vecinos, trabajadores y transeúntes habituales del centro de Cáceres. Su desaparición no solo supone la pérdida de un punto de abastecimiento cercano, sino también la de un foco de atracción de clientes que dependían de este establecimiento para sus compras diarias, y que alimentaba la actividad de los negocios colindantes.

“En este barrio hay pocos supermercados, este era muy bueno y además estaba abierto los domingos y los días de fiesta”, lamenta Adela Márquez, vecina del entorno, que reconoce que el cierre les ha dejado "un poco colgados".

Adela Márquez, vecina del casco antiguo. / Carlos Gil

Pese a que existen alternativas en calles próximas, como el Carrefour Express de Pintores, residentes y visitantes coinciden en que el cierre deja un vacío importante en una de las arterias más transitadas de la ciudad. Jesús Valiente, residente en Sierra de Fuentes, reconoce que, pese a no vivir en la ciudad, entraba con frecuencia. “Era un lugar de paso para la gente del barrio, por lo que es una pena que lo hayan cerrado”, explica.

Impacto en la zona

A su juicio, la principal consecuencia será el "trastorno" que supondrá para muchas personas tener que modificar sus rutinas de compra. "Cuando alguien se acostumbra a un sitio, es un cliente perpetuo".

Jesús Valiente, residente en Sierra de Fuentes, afectado por el cierre del Spar. / Carlos Gil

El cierre también afecta a quienes trabajan en las inmediaciones del antiguo supermercado. Desde una oficina situada justo enfrente, Munia Pérez explica que el Spar era una solución inmediata para cualquier imprevisto. “Acudíamos para cualquier cosa que necesitábamos en el momento, o cuando sabías que ibas a salir tarde y tenías que comprar algo puntual. Lo teníamos literalmente enfrente”, señala. Ahora, reconoce, la comodidad ha desaparecido y "habrá que andar un ratito" para cubrir esas necesidades.

Según la joven, la desaparición del supermercado provocará una pérdida clara del tránsito recurrente de personas que acudían a la zona a hacer la compra. “Por mucho que tengamos el turisteo, eso se pierde”, concluye.

Munia Pérez, empleada de una oficina situada frente al local del Spar. / Carlos Gil

Sin aviso previo

Además, asegura que el cierre se produjo de forma inesperada: “De un día para otro. Llegué un día y de repente lo vi cerrado. No me había dado ni cuenta”. Al igual que Adela, que se enteró de la clausura "al pasar por la calle".

De esta forma, el repentino cierre del Spar de la calle San Pedro deja un hueco difícil de suplir en una zona céntrica que, aunque mantiene su atractivo turístico, ve aún más reducida su ya debilitada oferta de servicios esenciales y parte de su dinamismo comercial cotidiano.