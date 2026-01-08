De local sin uso a convertirse en cuatro viviendas de alquiler asequible: más vivienda pública para Cáceres

La ciudad de Cáceres contará con cuatro nuevas viviendas de alquiler social tras la adecuación de un local comercial sin uso ubicado en la calle Miguel Ángel Ortí Belmonte. El proyecto, redactado en julio de 2025 e implusado por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, define una actuación de rehabilitación integral que transformará el espacio existente en cuatro viviendas energéticamente eficientes, diseñadas conforme a los criterios actuales de sostenibilidad, seguridad y calidad residencial. La licitación acaba de ser publicada por un importe superior a los 423.000 euros y ahora comienza un plazo de ejecución de cuatro meses.

Memoria

Según se recoge en la memoria técnica del proyecto, la intervención cumple de forma holgada las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) en todos los apartados de aplicación obligatoria. El documento detalla el cumplimiento de la normativa en seguridad estructural, protección frente a incendios, salubridad, habitabilidad, accesibilidad, protección frente al ruido y ahorro de energía. Además, la actuación no altera los elementos estructurales principales del edificio ni ha supuesto una modificación significativa de las cargas existentes.

Ejes centrales

Uno de los ejes centrales de la actuación es la mejora de la eficiencia energética del inmueble. El consumo de energía primaria no renovable previsto se sitúa en 22,93 kilovatios hora por metro cuadrado y año, una cifra que se por debajo de los límites establecidos tanto por el Código Técnico de la Edificación como por el Real Decreto 853/2021, que regula las ayudas públicas a la rehabilitación energética. La memoria explica que este resultado se alcanza mediante la mejora de la envolvente térmica del edificio, el tratamiento específico de los puentes térmicos y la incorporación de soluciones constructivas orientadas a reducir la demanda energética tanto en invierno como en verano.

Así es el interior del inmueble. / E. P.

En materia de seguridad contra incendios, el proyecto define una correcta sectorización del edificio, con la compartimentación de los distintos espacios y la resistencia al fuego exigida para cada uno de ellos. Asimismo, se garantizan los recorridos de evacuación y la accesibilidad para los servicios de extinción, teniendo en cuenta que la ocupación prevista del edificio es inferior a 50 personas. El documento precisa que, al tratarse de una intervención en un edificio existente, la aplicación de la normativa se ha limitado a la zona objeto de actuación, sin afectar al resto del inmueble.

Rehabilitación

La rehabilitación incluirá también medidas destinadas a garantizar la habitabilidad y la salubridad de las viviendas. El proyecto contempla sistemas de aislamiento acústico en elementos verticales y horizontales, soluciones para evitar humedades y filtraciones, y una adecuada ventilación de los espacios. Además, se prevee una correcta gestión de los residuos generados durante las obras, con un estudio específico que ha fijado el objetivo de reutilizar, reciclar o valorizar al menos el 70% de los residuos de construcción y demolición no peligrosos, en cumplimiento de la normativa estatal y comunitaria.

Viviendas sociales de calidad

El proyecto enmarca la actuación en el ámbito del alquiler social y subraya la importancia de ofrecer viviendas con condiciones de calidad, eficiencia y seguridad, más allá del mero cumplimiento de mínimos normativos. La memoria señala que la intervención se concibe para garantizar un uso residencial adecuado y duradero, compatible con las exigencias actuales en materia de sostenibilidad y bienestar.

Por último, el documento indica que la interpretación técnica del proyecto corresponde exclusivamente al arquitecto redactor, con el objetivo de evitar discrepancias durante la ejecución de las obras y asegurar que las actuaciones se ajusten fielmente a lo previsto en la memoria y en los planos del proyecto.