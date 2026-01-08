Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Una empresa de Torreorgaz reparará definitivamente la fachada en riesgo de colapso de Aldea Moret (Cáceres)

El ayuntamiento adjudica a la firma Jiménez Nevado Construcciones el arreglo, que asume de forma subsidiaria

Una estructura de tablones de seis metros de altura sostendrá la fachada en riesgo de colapso de Aldea Moret en Cáceres

Jorge Valiente

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ya ha contratado la obra de reparación de la fachada del edificio en riesgo de colapso de la calle Río Tíber número 6, que presentaba graves problemas estructurales. Será la firma Jiménez Nevado Construcciones, con sede en Torreorgaz, quien acometerá la actuación, asumiendo también la realización de catas en todo el edificio para conocer el estado general. Así lo ha informado el concejal de Urbanismo, Tirso Leal, durante la comisión celebrada este jueves.

Esta obra la asume el consistorio de forma subsidiaria por razones de emergencia debido a la afectación al viario público y a las personas, tanto a los vecinos del propio inmueble como a los transeúntes.

Desalojados

Los problemas de este inmueble provocaron que los vecinos tuvieran que ser desalojados el pasado 30 de noviembre tras producirse un desprendimiento en la fachada principal del edificio como consecuencia de un fallo en el encofrado. Inmediatamente, se actuó para asegurar que no se produjera el desprendimiento total de la fachada.

VIDEO | Varias familias desalojadas en Aldea Moret por riesgo de colapso de una fachada

Jorge Valiente

Leal destaca que la rápida actuación del equipo de Gobierno desde el momento en el que se tuvo constancia del riesgo que presentaba el inmueble: "Actuamos con inmediatez para garantizar la seguridad, tanto de los vecinos como de quienes transitan por la zona. Hemos adoptado medidas urgentes para asegurar la fachada y evitar un colapso mayor", indicó.

Informe técnico

Cabe recordar que los informes técnicos municipales incorporados al expediente urbanístico de este caso concluyen que todas las fachadas del inmueble sufre la misma patología constructiva, aunque con distintos grados de afección. El origen del problema sería el apoyo insuficiente de la hoja exterior del cerramiento sobre los forjados, lo que provocó desplazamientos horizontales, grietas en los huecos de las ventanas y fracturas del aparejo.

El expediente municipal amplía además el alcance del problema a los edificios colindantes de Río Tíber, 8 y Río Vístula, 1, que forman parte de la misma actuación edificatoria y presentan una configuración arquitectónica idéntica. Aunque en estos inmuebles no se han detectado síntomas de riesgo inminente, los técnicos consideran altamente probable que compartan el mismo defecto constructivo, por lo que se ha requerido a sus comunidades de propietarios la realización de inspecciones detalladas. Sin embargo, desde el Grupo Municipal Socialista apuntan que ya existe un informe sobre el edificio de Río Vístula que indica que sus humedades procederían de una vivienda que no es de propiedad municipal, por lo que deben repararlo ellos.

