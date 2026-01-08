Así se encuentra la parte 'nueva' del Parque del Príncipe de Cáceres a 6 años de su inauguración: tranquilidad entre grafitis, vegetación y basura

La parte 'nueva' del Parque del Príncipe cumple este 2026 su sexto año de vida desde que se inaugurara en noviembre de 2020. ¡Cómo pasa el tiempo! La reforma, realizada por entonces bajo la alcaldía del socialista Luis Salaya, sumó otros 80.478 metros más de zonas verdes a la ciudad.

Fue una inversión de 3,9 millones de euros para el proyecto de unir bajo la peatonalidad el paseo de Cánovas con el parque, pulmón de la ciudad, a través de las calles San Pedro de Alcántara y Viena, ambas también peatonales. Se plantaron 665 nuevos ejemplares de árboles de 50 especies distintas, con multitud de arbustos y vivaces que suman hasta 71.335 plantas de 115 especies distintas. Además, se sumaron zonas recreativas para perros y deportivas, así como una rosaleda, varios merenderos y una zona de ocio infantil.

Con los 5 años cumplidos hace apenas unos meses, el tiempo se ha dejado notar en esta zona. No se puede decir que haya sido una mala inversión, pero sí que el aspecto que presenta, según lo conformista que sea uno, puede ser bastante mejorable. Sin embargo, como pasa en muchos puntos de esta ciudad, es el incivismo de parte de la ciudadanía la responsable de la mala imagen que puede dar el parque.

Grafitis, algo contante en la ciudad

Uno de los mayores problemas que manifiesta es la presencia constante de grafitis. Sea en bancos, fuentes, paredes o paneles informativos. El parque presenta este tipo de arte urbano en todo su espacio, lo cual le da una imagen de abandono. ¿Unos dibujos impiden que se pueda utilizar una mesa? Para nada, es solo cuestión de cuidado, estética y protección. Sin embargo, por cumplir, todo cumple su función.

Un panel informativo, con grafitis. / Pablo Parra

Sí es cierto que se puede ver parte del suelo desgastado o tablas de bancos directamente quitados. Una imagen de descuido evidente.

Otro aspecto que se puede destacar es la presencia de vegetación seca. Puede que sea por la estación en la que estamos, motivo que hace que muchos árboles se presenten sin hojas, algo completamente lógico. Sin embargo, ¿es el invierno el culpable de secar los cipreses u otro tipo de vegataciones?

Basura

También uno se encuentra con basura en algunos puntos. Los servicios de limpieza de la ciudad sí actúan en el parque, tal y como se puede ver con dar un paseo y observar cómo trabajan, algo que además respaldan algunos viandantes. Por lo que el error no es (solo) de los servicios, sino de la ciudadanía. «Esto debemos cuidarlo entre todos», aseguraba un vecino.

Los limpiadores hacen su trabajo, pero si los ciudadanos no son capaces de no tirar la basura en los sitios donde no debe tirarlos, es lógico que en algunos puntos se vean botellas, bolsas, latas o incluso un vapeador. ¿Quién tira un vapeador al suelo teniendo una papelera a unos metros? El parque es de todos, y somos todos los que debemos cuidarlo.

Basura en el parque. / Pablo Parra

Conformismo

Sea como sea su estética, los vecinos se muestran conformes y alaban la zona. Son, sobre todo, personas que pasean a sus mascotas. «Ha quedado muy bien. Hay mucho personal, está atendido. Lo que pasa es que vienen los chicos, en determinados horarios y determinados días viene mucha gente joven, que son menos respetuosos con la basura y esos días se nota que ha habido jaleo», comentaba un vecino.

«No hay nada que dure dos días, no hay un entorno que esté más sucio que otro. No hay dejadez, está bien mantenido». Otro añadía que «está muy bien, es lo mejor que podían hacer. Yo creo que fue buena idea hacer esta parte porque viene mucha gente a pasear».

La zona es bastante tranquila y una muy buena opción para pasear a las mascotas, más contemplando que hay una zona dedicada exclusivamente a su ocio. Hay árboles que aún no han crecido del todo, pero hay que tener en cuenta el ritmo de la naturaleza. Quizás cuando estas plantas crezcan en su totalidad, el parque presente, en este aspecto, otra imagen.

También se puede pensar que parte de este aspecto de dejadez se debe a que estamos en invierno y en primavera o verano la situación es bastante diferente. Veremos, cuando llegue el momento, si eso es cierto.

Antes y después de la zona nueva del parque del Príncipe (2012 y 2024). / E.P

Hasta entonces, hay que conformarse con que si quieres ver un mapa del parque, en algunos paneles tienes que hacer un esfuerzo para diferenciar la información entre dibujos. ¿De verdad está mal la zona? Tienen las imágenes y, si no, con un pequeño paseo rápidamente se pueden ver estos signos de descuido vecinal.