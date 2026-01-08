Expertos señalan qué negocios podrían revitalizar la calle San Pedro de Cáceres tras el cierre de comercios

Además del inmueble del antiguo Hotel Las Marinas y del local que ha albergado el supermercado Spar, en la calle San Pedro de Cáceres existen otros edificios de uso mixto (comercial y residencial) que presentan signos evidentes de infrautilización. Algunos antiguos bajos comerciales permanecen cerrados y varias fincas históricas han salido al mercado o se encuentran en manos de herederos sin un proyecto definido, lo que alimenta el temor a un progresivo vaciamiento funcional del eje.

Aunque no se ha confirmado oficialmente la venta inminente de otros inmuebles singulares, fuentes del sector inmobiliario apuntan a un creciente interés por operaciones puntuales, especialmente ligadas a usos turísticos o residenciales de alto valor.

Expectativas vecinales ante Las Marinas

La posible reapertura del Hotel Las Marinas como establecimiento de cuatro estrellas ha generado expectativas moderadamente optimistas entre vecinos y comerciantes. La comunidad local confía en que el hotel vuelva a actuar como motor económico, atrayendo visitantes, generando empleo y aumentando el tránsito peatonal en la zona. No obstante, también existe cautela tras varios intentos frustrados de reapertura en el pasado y después de casi dos décadas de cierre.

El impacto del cierre del Spar

El cierre del supermercado Spar ha supuesto un golpe directo para la economía cotidiana de la calle San Pedro. Más allá de la pérdida de un servicio básico para los residentes, el establecimiento funcionaba como comercio tractor, generando flujo constante de clientes que beneficiaba a bares, pequeños comercios y servicios colindantes, aunque el vecindario aún cuenta en la calle Pintores con un Carrefour Express.

Consecuencias para el turismo

El cierre progresivo de negocios tradicionales tiene un impacto indirecto en el turismo de Cáceres. La calle San Pedro es una vía de conexión entre zonas históricas y áreas comerciales, y su pérdida de actividad resta atractivo al paseo urbano y a la experiencia del visitante. La falta de comercios abiertos y servicios básicos transmite una imagen de declive que contrasta con el potencial patrimonial de la ciudad.

La situación de la calle San Pedro no es un caso aislado. Calles comerciales tradicionales de ciudades medias como Ávila o Zamora han experimentado procesos similares, marcados por la competencia de grandes superficies, cambios en los hábitos de consumo y el encarecimiento del mantenimiento de edificios históricos. En muchos casos, la salida ha pasado por la especialización comercial y la apuesta por el turismo urbano.

Expertos nacionales en dinamización urbana consultados por este diario coinciden en que los espacios vacantes podrían acoger negocios ligados a la hostelería de calidad, comercio especializado, artesanía local, servicios culturales o alojamientos turísticos singulares. Actividades que aprovechen el valor histórico del entorno y generen experiencias diferenciadas se consideran clave para devolver vida a la calle San Pedro.

En este contexto, el futuro del eje dependerá de la capacidad de transformar la actual fase de cierres y ventas en una oportunidad para redefinir su papel dentro del modelo urbano, comercial y turístico de Cáceres.