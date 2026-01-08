Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El festival Extremúsika de Cáceres ya ha confirmado más de 40 grupos con Sanguijuelas del Guadiana como cabeza de cartel

El certamen se adelanta a primavera y se celebrará del 30 abril al 2 de mayo

Fotogalería | Última jornada de Extremúsika en Cáceres sin Morad

Fotogalería | Última jornada de Extremúsika en Cáceres sin Morad / José Luis Barrantes

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

40 grupos confirmados ya para el festival Extremúsika, que este año adelanta su edición pero regresará al mismo escenario. El recinto ferial de Cáceres será el lugar de celebración entre los próximos 30 de abril y 2 de mayo. El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana son cabeza de cartel.

A falta de casi cuatro meses para su celebración, los organizadores van desgranando nombres que conforman el cartel como un nuevo avance que se ha dado a conocer y que suman bandas como Boikot, Envidia Kotxina, Gomad & Monster, Me Fritos & The Gimme Cheetos, Faenna y Lablackie y los locales Inkandescencia y Nacor.

Sanguijuelas del Guadiana, el grupo extremeño de moda en el panorama nacional, compuesto por tres jóvenes de Casas de don Pedro (Badajoz), actuarán en la jornada del sábado con su gira 'Verbena en vena' en el que repasarán su primer disco 'Revoá', en el que mezclan sonidos actuales con raíces tradicionales.

Otros sonidos que sonarán en el escenario de Extremúsika serán el hip hop de Def con Dos; el rock de Reincidentes; la música metal de Hamlet, o el rap de Narco, junto a otros grupos Poncho K, Gato Ventura, Los de Marras, Kaos Etílico, o Sons of Aguirer & Scila.

Fernando Costa, Kaydy Cain, Nikone, JP Fernández, Lucho RK y Metrika, Santa Salut, Yassir, MVRK y Devo KCRS son otras bandas confirmadas junto a Balkan Bomba y Serko.

En otros avances que ha ido dando la organización figuran nombres como La Fuga, El Último K Zierre, The Whistlers, The Lokos y Segismundo Toxicómano, además de Blake y Dollar Selmouni, el hip hop social de K1za, el metal con humor de El Reno Renardo, la electrónica de Itaca Band, o la canción de autor de Pedro Pastor.

El elenco se completa con nombres del panomara regional como Dianna Keys, Longitudinal y Zalake, según publica la organización en sus redes sociales y recoge Europa Press.

Las entradas para el Extremúsika, patrocinado por la Fundación Extremeña de la Cultura, la Diputación Provincial de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y Canal de Isabel II, están a la venta en la web oficial del festival y se puede utilizar el Bono Cultural Joven para comprarlas.

