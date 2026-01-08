La Fundación Mercedes Calles de Cáceres expone una muestra de trabajos inspirados en festivales Plena Moon

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (FMCCB) de Cáceres expone, del 9 de enero al 1 de febrero, una muestra de trabajos artísticos inspirados en la celebración de varios festivales Plena Moon, una iniciativa organizada por la asociación Recreación Histórica Extremeña Asociada (RHEA) en las noches de luna llena, para impulsar la unión de la defensa del medio ambiente a través del arte.

Así, numerosos artistas plásticos, gráficos y fotógrafos presentan en esta muestra los trabajos realizados en varias ediciones de 2025 del Festival Plena Moon y otros eventos como la gala de entrega del Premio Plena Moon y Premios #plenamooner.

Bajo un cartel del fotógrafo Francis Villegas, la exposición pretende ser un resumen de la celebración de estos certámenes así como un homenaje a los artistas y participantes en este evento, que ha celebrado ya varias ediciones tanto en España como fuera del país.

La muestra se inaugura este viernes, 9 de enero, a las 20,00 horas, en la FMCCB y se alargará hasta el domingo día 1 de febrero, coincidiendo con la segunda luna llena del año.

Se podrán ver trabajos inspirados y realizados durante cinco de las varias ediciones de Plena Moon, dos de ellas en Cáceres los meses de mayo y octubre y varias más entre junio y septiembre en Badajoz, Museo Vostel-Malpartida y Malpartida de Cáceres, Vila Marim (Portugal), Coria, Nantes (Francia) y Oaxaca (México), más la Gala de entrega del VI Premio Plena Moon y premios #plenamooner 2025.

Entre los artistas que participan están Julián González de la Montaña, Enri Martínez, José María Copla, José Antonio Sánchez, Joaquín Bohórquez y Adonay Kustanilló. También se podrá ver el collage 'Lunas de acuarela' de Cora Ibáñez, así como carteles diseñados por Juan Muro, Julián Gómez, Cora Ibáñez, Julián González de la Montaña y Ana Hernández San Pedro.

Los fotógrafos Alfonso Polo Haccart, Ángel Álvarez Palo, Enrique Torres, Enrique Corrales, Fidel Olivenza, Francis Villegas, Gregorio Arroyo, Guillermo Gabardino, José Miguel Romero, Luis Carlos Hernández, Miguel Ángel Rodríguez Plaza, Julián Rocha, Santi Márquez, Sol Salcedo y Manuel G. también exponen sus trabajos en esta muestra colectiva.

La exposición está organizada por RHEA, promotora del Movimiento Global Sostenible Plena Moon y de sus festivales y otros eventos, y cuenta con el patrocinio de la FMCCB, el apoyo de la Diputación de Cáceres y del Ayuntamiento de Cáceres y la implicación directa de la asociación 'Marochende y otras artes'.