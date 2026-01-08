La Fundación Valhondo convoca Ayudas Sociales por valor de 200.000 euros en Cáceres

Tres opciones muy diversas para disfrutar de la ciudad.

La exposición 'Plena Moon 2025' llega a la Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero

La Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (FMCCB) acoge desde el viernes 9 de enero, a las 20.00 horas, la exposición colectiva Plena Moon 2025, una muestra promovida por la asociación RHEA (Recreación Histórica Extremeña Asociada), con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura y la colaboración de la asociación "Marochende… y otras artes".

Cartel oficial de la exposición en Cáceres. / Francis Villegas

La exposición reúne obras plásticas, gráficas y fotográficas inspiradas en diversas ediciones del Festival Plena Moon celebradas durante 2024 en distintas ciudades de España y del extranjero, así como en la Gala de entrega del VI Premio Plena Moon y los premios #plenamooner 2025. Bajo un cartel con fotografía de Francis Villegas, la muestra se concibe como memoria y homenaje a artistas y participantes del movimiento. Podrá visitarse hasta el 1 de febrero, coincidiendo con la segunda Luna Llena del año.

La Fundación Valhondo convoca Ayudas Sociales por valor de 200.000 euros

La Fundación Fernando Valhondo Calaff ha abierto este 7 de enero de 2026 su convocatoria anual de Ayudas Sociales, dotada con un presupuesto total de 200.000 euros. Estas ayudas, incluidas en el Plan de Actuación 2026, se articulan en tres líneas de subvención: Ayudas Valhondo, Legado Antonio Rodríguez y Legado San Lázaro.

La convocatoria está dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la provincia de Cáceres. Las asociaciones interesadas podrán presentar sus proyectos hasta el miércoles 21 de enero de 2026. Las bases reguladoras y la documentación necesaria para concurrir a estas ayudas se encuentran disponibles en la página web de la Fundación.

Fernando Cancho inaugura la exposición 'Mecanismos Propios'

El artista cacereño Fernando Cancho, conocido en redes sociales como Artktovi, inaugura el próximo 9 de enero, a las 19.00 horas, la exposición Mecanismos Propios, que podrá visitarse hasta el 24 de enero. La muestra ofrece una nueva oportunidad para acercarse a su trabajo y a su particular lenguaje visual dentro del arte contemporáneo.

En esta exposición, Cancho reafirma una propuesta artística personal y reconocible, fruto de una trayectoria construida de manera constante y coherente. Desde sus inicios mostró un temprano interés por las artes plásticas, formándose en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres. Posteriormente, tras varios años de residencia en Madrid, continuó su desarrollo artístico de forma independiente. 'Mecanismos Propios' permanecerá abierta al público hasta las 23.30 horas del último día, invitando a los visitantes a conocer de cerca la evolución y el universo creativo del artista.