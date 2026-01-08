El Hilton de Cáceres impulsa la rehabilitación de edificios completos en su zona de influencia

Con el Hilton de Godoy funcionando desde finales de verano de 2025, se ha iniciado un nuevo reto: revitalizar la zona colindante con la rehabilitación de edificios completos. Eso sí, en principio con una finalidad puramente turística, lo que supone eliminar soluciones habitacionales en áreas cercanas al casco histórico cacereño. Lo que aviva las críticas de determinados sectores con respecto a la potencial gentrificación del enclave.

Tal es el caso de la Asociación Vecinal Ciudad Monumental, que aglutina a más de 3.000 residentes en la parte antigua de Cáceres y zonas aledañas, y que se ha fijado como reto luchar contra el proceso de gentrificación del casco viejo, ante la proliferación de los apartamentos turísticos.

Proyectos pendientes

Además, sobre la mesa una promesa pendiente del Ejecutivo popular de Rafael Mateos: conjugar la reforma de la plaza de Santiago (tarea pendiente desde la legislatura pasada) con otra rehabilitación para finiquitar el aspecto degradado que presenta actualmente la calle Godoy.

De un lado, ya ha comenzado las obras de rehabilitación en el edificio número 4 de la calle Godoy, frente al Hilton, y para la reforma de 3 viviendas, que servirán de alojamiento turístico en la zona.

De otro lado, la cacareada reforma de Santiago sigue pendiente de activarse tras salvar el escollo de la subida del precio de los materiales. De hecho, hace ya más de un año que el pleno del Ayuntamiento de Cáceres dio luz verde a 100.000 euros para suplementar la reforma de la plaza de Santiago, y sumar así un total de 800.000 euros junto al montante de la Diputación Provincial.

La obra se presupuestó inicialmente en 600.000 euros, pero la demora en su ejecución provocó que alza del coste de las materias primas dejara obsoleto el proyecto. En principio, se propuso acompasar las dos obras: las del Hilton y la de Santiago para interferir lo menos posible en la puesta en marcha de la actividad hotelera. Algo que no se produjo finalmente.

Obras del hotel Hilton / Jorge Valiente

Rehabilitación de Godoy

Y en cuanto a la rehabilitación de la calle Godoy, Mateos ya apuntaba en 2024 que es un trabajo que abordaría el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. Y que el Palacio de Godoy, que opera bajo la marca Curio Collection by Hilton, “supondrá un revulsivo para la zona”. Ya en junio de 2024, el alcalde subrayaba que en el seno del consorcio “me consta que se está empezando a trabajar ya en mejorar todo ese espacio de la ciudad, que va a ser un referente para el turismo”. Pero todavía se desconoce el plan de ejecución.

El Hotel Palacio de Godoy Cáceres supone el primer establecimiento Hilton que ha abierto sus puertas en Extremadura, y comenzó a recibir a sus primeros clientes en septiembre de 2025 tras la restauración del citado palacio, construido en 1563 como residencia de Francisco de Godoy, fundador de Lima y lugarteniente de Francisco Pizarro.

De hecho, la narrativa del hotel se inspira en el tornaviaje cultural del viaje de ida y vuelta de los extremeños en la América del S.XVI. La obra ha sido desarrollada por la compañía hispano-peruana SCIPION Real Estate, con una inversión de más de 14 millones de euros y se han creado 60 puestos de trabajo.

Con 73 habitaciones, el nuevo establecimiento goza de una ubicación privilegiada en la plaza de Santiago, en el entorno monumental de la ciudadela medieval de Cáceres y muy cerca de la Plaza Mayor de la ciudad. El establecimiento está gestionado por Panoram Hotel Management, “compañía de referencia en gestión hotelera multimarca en España”.

Y su influencia comenzó a notarse antes incluso de su apertura, con otros proyectos como las obras del Palacio de los Duques de Abrantes (Palacio de Abrantes), un edificio gótico en la cacereña Plaza del Duque (las ‘cuatro esquinas’) que se transformará en recurso turístico, y que comenzaron en julio de 2024 con un presupuesto que rondaba el millón de euros para la rehabilitación de este inmueble que se ubica junto al Hilton de Godoy.