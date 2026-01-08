La Junta de Extremadura ultima los trámites del aeródromo de Cáceres y prevé lanzar la licitación "en las próximas semanas"

Llegan avances en el proyecto del aeródromo de Cáceres. La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha indicado que se encuentra ultimando el expediente de licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de esta infraestructura, que se proyectó para la ciudad hace ya casi un año.

El aeródromo se planteó para una zona situada al oeste del polígono industrial de Capellanías, en el entorno conocido como Marradas de la Sociedad. Se trata de una infraestructura largamente demandada tanto por la ciudad como por la provincia, aunque su tramitación no ha avanzado al ritmo inicialmente previsto por las instituciones.

Plazos

En un primer momento, la Junta había anunciado que este primer paso se licitaría durante el segundo trimestre de 2025. Posteriormente, el calendario se trasladó al verano y, ya entrado 2026, el Ejecutivo regional ha señalado que el proceso se encuentra en su fase final y que la licitación podrá publicarse en las próximas semanas.

Carlos Gil

Según ha explicado la Junta, el crédito necesario para sacar a concurso este contrato, por un importe de 225.000 euros (IVA incluido), ya se encuentra retenido, lo que permitirá activar la licitación en cuanto se complete el expediente administrativo.

Retraso

El Gobierno regional ha atribuido el retraso respecto a las previsiones iniciales a cambios normativos en la tramitación de este tipo de infraestructuras, que han obligado a actualizar y modificar el pliego de prescripciones técnicas particulares para adaptarlo a la nueva regulación vigente.

Estas modificaciones también han afectado a la solicitud de compatibilidad de la infraestructura con el espacio aéreo, debido a una variación en los formularios y en la documentación técnica exigida por el organismo responsable de su tramitación, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. En este sentido, la Junta ha señalado que se está adecuando la información requerida y que se trabaja actualmente en la elaboración de la cartografía digital necesaria para poder presentarla conforme a las nuevas exigencias.

Documentación

La documentación mínima que debe acompañar a la solicitud de compatibilidad con el espacio aéreo incluye un escrito de solicitud de la comunidad autónoma promotora, así como el certificado y la resolución favorable de verificación del cumplimiento de las normas técnicas exigibles al aeródromo, ambos emitidos por AESA. El plazo para la emisión de estos certificados es de seis meses y comienza a computarse desde la fecha en que la Dirección General de Aviación Civil recibe la documentación completa prevista en el artículo 17 del Real Decreto 1189/2011, de 19 de agosto.

Transcurrido ese plazo sin que se haya emitido el certificado de compatibilidad solicitado, este se entenderá favorable, salvo en el caso de los certificados previos a la apertura al tráfico, si no se acredita previamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa. Los informes y certificados de compatibilidad tendrán una vigencia de dos años desde su fecha de emisión, aunque se podrá solicitar la ampliación de ese plazo.

Así sería el aeródromo de uso restringido en Cáceres. / Carlos Gil

Así será

El futuro aeródromo estará situado a ocho kilómetros de la ciudad de Cáceres y contará con 1,5 kilómetros de distancia con respecto al espacio natural protegido más cercano, lo que evitaría Declaraciones de Impacto Ambiental no favorables como ya ocurrió en 2022 con la ubicación de Los Arenales, que colindaba con una zona ZEPA. También está lo suficientemente lejos de la parte de especial conservación del embalse del Ancho, donde hay especies protegidas.

Destinado a...

Estará destinado a la aviación privada, ultraligeros, vuelos turísticos, sanitarios y emergencias. Quedará excluido el uso comercial y el transporte de mercancías por el momento, ya que es un proyecto escalable y existe la posibilidad de ampliar su uso en un futuro si la ciudad lo requiere. Cabe recordar que el plan inicial era sacar el concurso de redacción del proyecto en el segundo trimestre del año, pero se fue retrasando al verano, aunque tampoco se han podido cumplir los plazos. La ejecución tendría un coste de 5,1 millones y estaría construido en cuatro años.

Superficie

Contará con 50 hectáreas de superficie en suelo no urbanizable común . Tendrá cinco hangares pequeños para aeronaves particulares y dos de mayores dimensiones para mantenimiento y actividades aeronáuticas, además de una pista para veleros y zona de aeromodelismo. Por último, contará con viales de acceso, plataforma de estacionamiento de aeronaves, un edificio de usos comunes y un aparcamiento de 2.000 metros cuadrados. Además, dispondrá de acometidas de luz y agua.

La pista principal asfaltada tendrá una longitud de 800 metros y un ancho de 18. La de veleros no estará asfaltada y contará con 805 metros de largo y 30 de ancho. La de aeromodelismo será la más corta (también dispondrá de una marquesina para público).

Objetivos

El objetivo es desarrollar actividades de aviación que mejoren la conectividad de la ciudad y favorecer el desarrollo económico y social. Para ello, se llevó a cabo un estudio de implantación que permitió seleccionar la ubicación más adecuada atendiendo a condicionantes geográficos, ambientales y de cercanía con el núcleo urbano.

Se escogió este territorio por criterios aeronáuticos y medioambientales, orografía del terreno, ausencia de arbolado, facilidad de acceso, cercanía a la ciudad, uso del suelo, orientación favorable según los vientos dominantes, capacidad para acoger toda la infraestructura y que no hay obstáculos ni edificaciones que afecten.

Variante

También influyó la construcción de la nueva variante de Malpartida de Cáceres, que facilitará un acceso directo a la vía N-521 y a la A-66. Esto incrementerá la comodidad de los desplazamientos y facilitará la implantación de la señalización del recinto mediante cartelería en ambos trazados.

El consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, ya señaló en su momento la importancia de este recinto:«Impulsará la cadena de valor económica de la región, generará oportunidades de negocio y consolidará el sector aeronáutico».