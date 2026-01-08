Katrina, tatuador y ganadero en Cáceres: pasión por el arte y el campo

Carlos García, conocido artísticamente como Katrina, dibuja desde que tiene uso de razón. Con el paso del tiempo, decidió trasladarse a Granada para cursar Bellas Artes, una etapa clave en su formación creativa. Aunque el mundo del tatuaje siempre despertó su interés, durante años lo observó con cierto respeto, consciente de que se trata de un arte permanente, difícil de borrar o modificar.

"Decidí enfrentarme a ello porque no quería quedarme con esa espinita. Así empecé a tatuar, una disciplina que combino con la ilustración. Llevo dos años y medio trabajando aquí, en Cáceres, en Estudio23Creaciones. Aunque todavía me considero novato en el sector, la experiencia está siendo muy positiva y me va bien".

Del estudio al campo

Pero este joven cacereño no se dedica únicamente al tatuaje. Compagina su faceta artística con el trabajo en la ganadería, una dualidad poco habitual que refleja la diversidad de su trayectoria. "Mi familia se ha dedicado a la ganadería desde siempre. Actualmente contamos con 70 vacas y es un oficio que desempeño junto a mi hermano, que es veterinario, y que me apasiona. Hace poco abrimos una cuenta de Instagram para dar a conocer el nuevo método que estamos aplicando: la ganadería regenerativa".

Ganadería regenerativa

Esta práctica se basa en la rotación diaria del ganado, lo que permite que el resto de la finca, situada en Aldea del Cano, descanse de forma periódica. Gracias a estos tiempos de reposo, el suelo se regenera en lugar de degradarse, mejora la calidad de las plantas y aumenta la capacidad de retención de agua, haciendo el sistema mucho más sostenible. Para llevar a cabo este manejo, utilizan vallados virtuales mediante collares que portan las vacas y que se controlan a través del teléfono móvil. "Es un método muy novedoso y todavía estamos en fase de investigación. La formación permanente permite avanzar poco a poco en su implementación", afirma García.

Cómo reparte su tiempo

Pero ¿cómo compagina este joven sus dos pasiones? Al no tatuar todos los días, aprovecha las jornadas libres para trabajar en el campo. Por las tardes, dedica tiempo a preparar diseños, dibujar o continuar formándose. En los días en los que tiene sesiones de tatuaje, el trabajo en la finca queda en manos de su hermano. "Es un poco complicado porque son dos trabajos que requieren mucha implicación y, sobre todo, presencia. No es algo que pueda hacer desde casa ni que se pueda desarrollar al mismo tiempo. A veces es una locura; me paso el día corriendo de un lado a otro".

El tatuaje atraviesa una crisis

Por último, en cuanto a regalar tatuajes en Reyes, afirma que el mundo del tatuaje atraviesa una pequeña crisis. "Hay muchos profesionales y una oferta muy amplia, y ya no estamos en el boom de hace unos años, cuando todo el mundo quería tatuarse. Actualmente, el sector se está estabilizando", explica.