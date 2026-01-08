Luz verde a un contrato de 1,9 millones de euros para modernizar el control del tráfico de Cáceres

La Comisión de Urbanismo y Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto para adjudicación el contrato del servicio de conservación y gestión de las instalaciones semafóricas, la sala de control de tráfico y el sistema de restricción de accesos a la ciudad a la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (SICE), por un importe de 1,9 millones de euros.

La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de los grupos municipales del PP y PSOE, la abstención de Vox y el voto en contra de Unidas Podemos.

Funcionamiento

El objetivo del contrato ha sido garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la modernización de los sistemas que regulan el tráfico urbano, tanto rodado como peatonal, así como el control de accesos al casco histórico y la detección de infracciones mediante sistemas de visión artificial. Según se ha indicado, estas actuaciones permitirán una gestión más eficiente del tráfico, una mayor seguridad vial y una mejor capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Comisión de Urbanismo. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El servicio se ha previsto que se preste desde la sala de control de tráfico ubicada en la Jefatura de la Policía Local, desde donde se realizará la gestión centralizada de los semáforos, el seguimiento en tiempo real de las instalaciones, el control de accesos mediante reconocimiento automático de matrículas y la supervisión de los sistemas de control de infracciones, como los denominados 'foto-rojo'.

Mantenimiento

El contrato ha incluido tanto el mantenimiento preventivo, con inspecciones periódicas y revisiones programadas para reducir averías, como el mantenimiento correctivo, que ha garantizado una actuación rápida ante cualquier incidencia, con independencia de su origen, para asegurar la continuidad del servicio. Asimismo, se ha contemplado la reparación de instalaciones dañadas por accidentes, fenómenos meteorológicos u otras causas externas.

La propuesta también ha recogido una apuesta por la modernización tecnológica, con la actualización del sistema de centralización semafórica, la adaptación de las instalaciones a comunicaciones IP y la instalación de un nuevo videowall en la sala de control de tráfico, que permitirá una visualización más avanzada y eficaz de la información.

Cuatro años

La duración inicial del contrato ha sido fijada en cuatro años, con la posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de cinco, lo que permitirá garantizar la estabilidad del servicio y planificar a medio plazo las mejoras en la gestión del tráfico urbano en la ciudad.

Según ha podido saber este diario, Vox ha preferido abstenerse porque ha cuestionado si estas cámaras serían las que se emplearían para controlar el acceso a la Zona de Bajas Emisiones, recibiendo respuesta negativa. Al no tener conocimiento aún de cómo se realizarán esas vigilancias, no han votado.