El Mercado de Ronda del Carmen, clave en Cáceres: así fue su plan de apertura en 1955 para el abastecimiento

En febrero de 1955, la vida institucional y económica de Cáceres vivió momentos destacados con iniciativas del Ayuntamiento y una efeméride relevante en la provincia. Con un nuevo alcalde al frente del Consistorio, se planteó oficialmente la apertura de los mercados de Ronda del Carmen y del Perejil, según registros municipales de la época. El objetivo era ampliar y dinamizar los puntos de comercio local en espacios que respondieran a las necesidades de abastecimiento de la población urbana, en un momento en que el mercado tradicional seguía siendo pieza clave de la vida cotidiana.

El Mercado de Ronda del Carmen

El más conocido de estos espacios, el Mercado de Ronda del Carmen, había sido construido décadas después (su versión moderna abrió en 1996) para agrupar puestos de productos frescos y comercio de proximidad en el centro de la ciudad, con la idea de reforzar el abastecimiento y servir de punto de encuentro entre productores y consumidores urbanos. Su relevancia a lo largo de los años ha sido objeto de diversas iniciativas municipales para mejorar su funcionamiento y dotarlo de mayor vida comercial, como mejoras de infraestructuras y propuestas para revitalizar sus puestos comerciales.

Una efeméride destacada

Además de estos planes municipales, febrero de 1955 también dejó una efeméride destacada en la provincia: Luis Grande Baudesson, presidente de la Diputación de Cáceres en aquellos tiempos, cumplió 81 años. Este hito personal se recogió en la prensa local de la época como reconocimiento a su trayectoria institucional y su papel en la administración provincial.