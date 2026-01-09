El alcalde de Cáceres aún ve posible un acuerdo para los presupuestos de 2026, pero descarta una negociación a largo plazo

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha dejado abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos municipales de 2026 y ha confirmado que en los próximos días iniciará una ronda de contactos con los grupos políticos del Ayuntamiento (PSOE, Vox y Unidas Podemos) para intentar desbloquear la situación.

Mientras tanto, el Gobierno local trabaja ya con las cuentas prorrogadas. Mateos ha explicado que el inicio del año ha estado marcado por las gestiones técnicas necesarias para ajustar el presupuesto vigente, en coordinación con los servicios de Intervención y con el área de Hacienda, con el objetivo de garantizar el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento en este arranque de ejercicio.

Borrador existente

Según ha detallado, el Ejecutivo municipal dispone ya de un borrador de las cuentas de 2026 con los números cerrados, que servirá de base para la negociación política. Ese documento será trasladado a los grupos municipales como punto de partida para explorar posibles acuerdos. En caso de no lograrse consenso, el ayuntamiento continuará operando con la prórroga presupuestaria, apoyándose en modificaciones concretas para poder desarrollar los proyectos previstos.

El alcalde ha insistido en que el margen temporal para un pacto es limitado y ha descartado una aprobación tardía de las cuentas. Ha señalado que el Gobierno local no contempla sacar adelante el presupuesto avanzado el año, por lo que, si existen opciones reales de acuerdo, estas deberán concretarse en las próximas semanas.

También cabe destacar la actual negativa a negociar los presupuestos de los representantes de la izquierda en Cáceres. Tanto PSOE como Unidas Podemos se niegan a abrir vías de negociación. Sin embargo, Vox sí que tiene abierta la puerta a una posible negociación para llegar a un acuerdo interesante para ambas partes.

Ejercicios anteriores

En este contexto, Mateos ha recordado que en los dos ejercicios anteriores el ayuntamiento logró aprobar sus presupuestos mediante acuerdos distintos: en 2024 con el apoyo de Vox y en 2025 gracias a la abstención del PSOE. Para 2026, sin embargo, las negociaciones no han fructificado hasta ahora, en un escenario político condicionado también por las elecciones autonómicas celebradas en Extremadura el pasado 21 de diciembre.

Preguntado por la posible influencia de pactos a nivel regional, el alcalde ha rechazado que las conversaciones presupuestarias en Cáceres estén supeditadas a acuerdos regionales o nacionales. Ha defendido que las negociaciones municipales se desarrollan con autonomía y que el ayuntamiento ha demostrado, en esta y en anteriores legislaturas, que no existe interferencia externa a la hora de cerrar acuerdos.