Alumnos de la escuela de música Enclave de Cáceres actúan este jueves en el Gran Teatro

Varios alumnos de la escuela de música Enclave de Cáceres se subirán este jueves al escenario del Gran Teatro (20,00 horas) para ofrecer un festival en el que tres grupos de alumnos de la citada escuela presentarán sus trabajos musicales en directo.

Se trata de jóvenes músicos menores de 14 años que interpretarán 'covers' de distintos estilos --pop, rock, indie, heavy--, así como temas propios para "demostrar el talento emergente que se está gestando en nuestra ciudad", informa el teatro cacereño.

Este festival une música en directo, formación artística y apoyo al talento local joven, en un espacio emblemático como el Gran Teatro. Las entradas están a la venta al precio de 7 y 10 euros.