Cultura
Alumnos de la escuela de música Enclave de Cáceres actúan este jueves en el Gran Teatro
Será a partir de las 20.00 horas
Varios alumnos de la escuela de música Enclave de Cáceres se subirán este jueves al escenario del Gran Teatro (20,00 horas) para ofrecer un festival en el que tres grupos de alumnos de la citada escuela presentarán sus trabajos musicales en directo.
Se trata de jóvenes músicos menores de 14 años que interpretarán 'covers' de distintos estilos --pop, rock, indie, heavy--, así como temas propios para "demostrar el talento emergente que se está gestando en nuestra ciudad", informa el teatro cacereño.
Este festival une música en directo, formación artística y apoyo al talento local joven, en un espacio emblemático como el Gran Teatro. Las entradas están a la venta al precio de 7 y 10 euros.
- Le roban un coche en pleno centro de Cáceres y se llevan a Goyo, el perro que estaba dentro
- Sin Spar y sin hotel en la calle San Pedro de Cáceres, la antesala de Pintores
- Un estudio sitúa el aeródromo de Cáceres como clave para el crecimiento económico y la atracción de inversiones
- El jefe de cocina del Parador de Cáceres explica el error más común al hacer migas en casa
- La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres
- Adiós a La Maruchi: el supermercado más antiguo de Cáceres cierra sus puertas tras más de siete décadas en Llopis
- Encontrados en Plasencia el perro Goyo y el vehículo robado el viernes en Cáceres
- Menos cañas y copas en La Madrila mientras el tardeo gana fuerza en otras zonas de Cáceres