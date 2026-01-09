Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suceso

Los bomberos rescatan una mujer atrapada en su domicilio de Cáceres

Los efectivos han acudido a un aviso de urgencia en el número 19 de ronda de Carmen, en un edificio de dos plantas sin ascensor

Bomberos en el lugar del suceso

Bomberos en el lugar del suceso / L.A.

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Dos dotaciones de bomberos han intervenido pasadas las tres de la tarde de este viernes en el rescate de una mujer en su vivienda en la ronda del Carmen de Cáceres.

Los efectivos, junto a agentes de la Policía Nacional, han acudido al domicilio de la víctima, en el número 19 de la céntrica vía, sin que por el momento hayan trascendido las causas del posible accidente.

Los bomberos sí confirman que han acudido a la vivienda, en un bloque de dos plantas sin ascensor, para una apertura de puerta.

Bomberos en la puerta del domicilio

Bomberos en la puerta del domicilio / L. A.

(Habran ampliación)

