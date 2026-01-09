Suceso
Los bomberos rescatan una mujer atrapada en su domicilio de Cáceres
Los efectivos han acudido a un aviso de urgencia en el número 19 de ronda de Carmen, en un edificio de dos plantas sin ascensor
Dos dotaciones de bomberos han intervenido pasadas las tres de la tarde de este viernes en el rescate de una mujer en su vivienda en la ronda del Carmen de Cáceres.
Los efectivos, junto a agentes de la Policía Nacional, han acudido al domicilio de la víctima, en el número 19 de la céntrica vía, sin que por el momento hayan trascendido las causas del posible accidente.
Los bomberos sí confirman que han acudido a la vivienda, en un bloque de dos plantas sin ascensor, para una apertura de puerta.
(Habran ampliación)
