Cáceres reformará el paseo de Cánovas de forma integral con una parte de los 14,7 millones de euros recibidos de fondos europeos

14,7 millones de euros. Eso es lo que va a poder destinar el Ayuntamiento de Cáceres a once proyectos estratégicos por toda la ciudad. El Ministerio de Hacienda confirmó al consistorio el pasado 19 de diciembre el montante total de los Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y entregará a la ciudad más de 12,5 millones de euros. El dinero restante (2,2 millones) será cofinanciado por el consistorio.

PAI

Cáceres recibe de esta forma una buena parte de los 20 millones solicitados a través del Plan de Actuaciones Integrado presentado en febrero de 2025, que ha obtenido una puntuación de 64,25 en la convocatoria 2021-2027 de desarrollo urbano sostenible. Este proyecto busca desplegar iniciativas de la Agenda Urbana de Cáceres centradas en el desarrollo sostenible e integración del área urbana. Incluye actuaciones centradas en modernización de servicios públicos, sostenibilidad, regeneración urbana, innovación, participación ciudadana y cohesión social, reforzando el modelo de ciudad inteligente e inclusiva.

Distintos proyectos

El dinero obtenido se va a destinar a distintos proyectos, siendo el más destacado la revitalización de la avenida de España, plaza de América y paseo de Cánovas. Solo en este proyecto se va a destinar una cantidad de 6,5 millones de euros y se va a centrar en la renovación del pavimento, las redes subterráneas de saneamiento y la jardinería. El objetivo es recuperar esta zona como un espacio más moderno, accesible, amable y adaptado a las necesidades actuales de los ciudadanos. También incluye otras actuaciones como la avenida Virgen de la Montaña, la remodelación de la plaza marrón o las actuaciones en la Ribera del Marco.

Presentación

La resolución del proyecto ha sido presentada este viernes por el alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, que ha estado arropado por la corporación municipal y los responsables consistoriales de los fondos estratégicos. "Este dinero va a suponer una verdadera transformación porque hablamos de una gran cantidad de dinero que, por encima de todos, va a convertir Cáceres en lo que todos queremos. Vamos a poder realizar todos los proyectos estratégicos con los que llegamos a la alcaldía y que teníamos comprometidos con los vecinos de nuestra ciudad", ha señalado.

Comparación

Mateos ha anunciado que la ciudad va a recibir una cuantía similar, o incluso superior, a otros municipios de características similares como Tenerife, Ciudad Real, Córdoba, Málaga o Badajoz, pese a que algunas de estas son mayores en cuanto a población que Cáceres: "No queremos establecer paralelismo con ninguna de ellas, pero sí sacar pecho y estar alegres porque nuestro PAI haya tenido tan buena acogida por parte del Ministerio de Hacienda".

Mateos, con parte de su equipo, sostiene el Plan de Actuaciones Integrado. / Carlos Gil

Todos los proyectos

Uno por uno, los proyectos estratégicos que se van a desarrollar en la ciudad van a ser los siguientes. Se destinarán 595.000 euros para asistencia técnica en gestión, comunicación y seguimiento; 150.000 euros para una plataforma integral de participación ciudadana; un millón de euros para desarrollo tecnológico y del SIG; otro millón para el HUB bioclimático de innovación de AldeaLab; los mencionados 6,5 millones de euros para la revitalización del eje central; 2,84 millones para la avenida Virgen de la Montaña; 1,04 millones para la plaza Marrón; 750.000 euros para el plan estratégico de infraestructuras verdes y azules para una conexión con la Ribera del Marco; 833.000 euros la rehabilitación de viviendas municipales para alquiler asequible; y 1,37 millones para la casa del ciudadano.

Estado

Cabe recordar que algunos de estos proyectos están ya avanzados, incluso en marcha y con la ejecución programada de forma inminente. Y para los que aún están un poco más atrasados se van a impulsar de forma inmediata: "Así lo acordamos este jueves en la reunión del comité de dirección político, donde se dieron instrucciones precisas para que se agilice la parte administrativa y darle prioridad absoluta a todos estos proyectos vinculados a fondos europeos". Este interés viene motivado por la caducidad del dinero: tiene que estar ejecutado antes de diciembre de 2029.

El alcalde ha destacado también que la aceptación de esta ayuda implica que el ayuntamiento asume la condición de organismo intermedio ligero, lo que permitirá gestionar directamente la selección de las actuaciones. "Esto nos da mayor capacidad de gestión, más agilidad administrativa y más control para que los fondos se ejecuten con eficacia y lleguen realmente a la ciudad".