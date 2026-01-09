Comercio digital e internacionalización, ejes de unas jornadas de la Cámara de Comercio de Cáceres

La Cámara de Comercio de Cáceres organiza los días 28 y 29 de enero unas jornadas presenciales para fomentar la internacionalización de las empresas de la provincia a través del 'marketplace' Alibaba, la mayor plataforma 'business to business' (B2B) del mundo, al objeto de abrir nuevas oportunidades de negocio.

Bajo el título 'Internacionaliza tu pyme con Alibaba', las sesiones formativas se celebrarán en las sedes camerales de Plasencia y Cáceres.

Están dirigidas a empresarios, autónomos y responsables de pymes interesados en impulsar la proyección internacional de sus productos y definir nuevas estrategias de acceso a mercados exteriores mediante el comercio digital.

Durante las jornadas, los participantes conocerán las oportunidades que ofrece Alibaba para conectar con compradores internacionales, aumentar la visibilidad de sus productos y optimizar sus procesos de exportación, según informan desde el órgano cameral en nota de prensa.

Para ello, se contará con la participación de expertos del equipo de Alibaba España, que realizarán una demostración práctica de la plataforma y presentarán las herramientas digitales disponibles para los vendedores.

El programa abordará aspectos clave para la expansión internacional del tejido empresarial de la provincia, como las tendencias de compra en el mercado B2B, el análisis de mercados, las soluciones innovadoras para impulsar la internacionalización de las empresas españolas, así como las estrategias de publicidad, gestión de pedidos online y la aplicación de la inteligencia artificial y el marketing digital.

Asimismo, se darán a conocer casos de éxito de empresas que ya operan en la plataforma.

Las jornadas concluirán con encuentros B2B que permitirán a los asistentes establecer contactos, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de colaboración empresarial.

Con plazas limitadas hasta completar aforo, las empresas interesadas pueden obtener más información y formalizar su inscripción a través de la web de la Cámara de Comercio de Cáceres.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones de la entidad para apoyar la digitalización, la competitividad y el acceso a nuevos mercados del tejido empresarial de la provincia, contribuyendo así a su crecimiento económico.