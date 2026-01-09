Comisión de Urbanismo
Otro corte de un camino público obliga al Ayuntamiento de Cáceres a iniciar acciones para recuperarlo: "Han puesto candado y han soldado vigas para evitar el paso"
El corte se ha realizado por parte de los propietarios de la finca La Paloma Alta en el camino público 'De Brozas a Puebla de Obando'
La Comisión de Urbanismo celebrada en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de Cáceres se ha aprobado el inicio del expediente de recuperación de una parte del camino público conocido como 'De Brozas a Puebla de Obando'.
Los propietarios de la finca La Paloma Alta, situada en plena Sierra de San Pedro y en el término municipal de Cáceres, aunque en las inmediaciones de la localidad de Aliseda (en la carretera que les conecta con Villa del Rey), habrían cortado el paso.
"Han puesto candado en la puerta y han soldado vigas en el paso canadiense", aseguran. Ahora, este proceso deberá pasar por sesión plenaria.
