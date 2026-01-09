Buscan en Cáceres a Pepi, un peluche con gran valor emocional: ofrecen recompensa

La pérdida de un peluche de gran valor sentimental ha movilizado a los vecinos de Cáceres en los últimos días, después de que varios anuncios hayan aparecido en las calles de la ciudad. El objeto extraviado es un osito de peluche de color rosa muy claro, desgastado por el uso, que lleva un peto de cuadros y un gorro. El Periódico Extremadura ha podido hablar con Marina Bargón, madre de la niña de cinco años que lo ha perdido, quien ha relatado la importancia emocional que este juguete tiene para su hija.

Una más de la familia

"El peluche se llama Pepi y ha acompañado a mi hija día y noche desde que nació, ahora tiene cinco años. Pepi ha viajado a más lugares del mundo que mucha gente, aparece en nuestras fotos familiares y siempre la hemos considerado una más de la familia. Es su peluche de apego. En más de una ocasión incluso la hemos sorprendido contándole cosas a Pepi que no se atreve a contarnos a nosotros. Somos de Cáceres, aunque actualmente vivimos en Oviedo. Mi hija todavía no conoce toda la verdad: le hemos dicho que Pepi está en el Hospital de la Doctora Juguetes porque estaba muy viejita. La pérdida ocurrió el día 31, pero fue al día siguiente, el día 1, cuando empezó a darse cuenta de que Pepi no estaba. Lo está pasando muy mal y está convencida de que su peluche va a volver del hospital".

Anuncio del peluche perdido situado en una de las calles de Cáceres. / El Periódico

Recompensa

Bargón cree que el peluche pudo caer durante el trayecto que realizó en la noche de Nochevieja, alrededor de las 21.00 horas, desde el parque Gloria Fuertes hasta la vivienda de su madre. Sospecha que alguien pudo recogerlo en ese momento, quizá sin ser consciente del valor sentimental que tiene, o incluso como una broma. Por ello, la familia insiste en que no se trata de buscar responsabilidades, sino de recuperar a Pepi, y mantiene la promesa de una recompensa con la esperanza de que el peluche pueda regresar pronto a su hogar.