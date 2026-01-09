“Humo tóxico” del crematorio de Cáceres: el PSOE acusa a Gobierno local de no actuar ante las emisiones

El Grupo Municipal Socialista (GMS) ha denunciado la “falta de respuesta” del Gobierno local del Ayuntamiento de Cáceres ante las emisiones de “humo tóxico y olores procedentes del horno crematorio del cementerio”, un “problema que afecta desde hace meses a los vecinos del Distrito Norte”.

Humo oscuro

La portavoz del GMS, Belén Fernández, recuerda que ya en noviembre de 2025 el grupo denunció que, coincidiendo con las incineraciones, se observaba un “humo más oscuro de lo habitual, acompañado de un olor intenso que se propaga por las zonas residenciales”. Han pasado dos meses y, “según nos informan los propios vecinos, la situación no ha mejorado”.

La portavoz subraya que, en su momento, solicitó al Gobierno municipal “medidas de control exhaustivas” sobre la empresa concesionaria, así como la revisión del funcionamiento y los filtros de la instalación, para “garantizar que se cumpliese la normativa ambiental y sanitaria vigente”.

Sin embargo, ahora denuncian que el ayuntamiento no ha tomado acción frente al problema. “La salud de los ciudadanos no es negociable”, según afirma la portavoz, añadiendo que el “humo negro y tóxico continúa afectando la calidad del aire” en el Distrito Norte y “genera preocupación entre los vecinos”.

Seguimiento

Fernández insta al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, a garantizar un “seguimiento riguroso y medidas correctivas” sobre la empresa concesionaria para evitar que esta situación persista. Según el GMS, la “inacción del Gobierno local” ante este problema refleja la “falta de prioridad por las condiciones de salubridad y bienestar en los barrios”, y exige que se adopten “medidas inmediatas para proteger la salud de la ciudadanía”.