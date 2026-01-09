Magaly Donaire, psicóloga en Cáceres: "La mentira nace del miedo, la necesidad y los aprendizajes de la infancia"

¿Por qué mentimos? Es una pregunta tan incómoda como universal, y está estrechamente relacionada con nuestra historia emocional, más de lo que solemos pensar. Magaly Donaire Sánchez, psicóloga autónoma desde 2024, ejerce en su propio despacho de la Avenida de Alemania, en Cáceres, donde trabaja con adultos y población infantojuvenil. Su enfoque integrador parte de una premisa clara: es la terapia la que debe adaptarse a la persona, y no al revés. Especializada en el estudio del apego, un factor que, según explica, aparece de forma recurrente en la mayoría de las consultas, Donaire combina distintas técnicas terapéuticas actuales, como el método Parcuve y el EMDR, cada vez más presentes en la práctica clínica. Para este periódico, la psicóloga analiza desde su experiencia profesional los motivos que llevan a las personas a mentir.

Mentir para encajar o evitar el conflicto

"La mentira es algo que siempre ha estado muy presente en nuestras relaciones, pero rara vez nos detenemos a pensar por qué una persona miente o qué la lleva a utilizar ese recurso en un momento determinado. Solemos quedarnos en la superficie y pensar que alguien miente únicamente para hacer daño, cuando en la mayoría de los casos no es así. Detrás de una mentira suele haber una necesidad, un miedo o una forma aprendida de afrontar determinadas situaciones desde la infancia. Muchas personas recurren a la mentira por miedo a las consecuencias, por evitar un conflicto o por la necesidad de encajar y ser aceptadas. En este sentido, las redes sociales también influyen, ya que fomentan una cultura de las apariencias que empuja a mostrar una realidad que no siempre es auténtica. En otros casos, la mentira está relacionada con una autoestima baja o dañada: cuanto mayor es la inseguridad personal, mayor es la probabilidad de utilizar la mentira como una forma de protección. En definitiva, la mentira funciona muchas veces como un parche emocional, una herramienta para cubrir inseguridades y protegerse del rechazo, más que como una intención consciente de dañar a los demás".

Métodos terapéuticos

Por último, según menciona Donaire, existen métodos terapéuticos como el Parcuve y el EMDR que permiten abordar de manera profunda aspectos clave del desarrollo emocional. Ambas técnicas trabajan de forma complementaria el apego y la manera en que las personas aprenden a vincularse desde la infancia, especialmente a través de las primeras figuras de referencia, que en la mayoría de los casos son los padres. Tal y como señala la experta, estas primeras experiencias relacionales influyen directamente en cómo una persona se relaciona en la edad adulta, tanto en el ámbito de la amistad como en las relaciones de pareja.

Dominar el niño interior

Además, estos enfoques terapéuticos permiten trabajar el denominado "niño interior", es decir, aquellas vivencias, creencias y patrones emocionales que se desarrollan durante la infancia y que, con el paso del tiempo, deberían ser revisados y elaborados para no condicionar el presente. La experta destaca que el Parcuve y el EMDR también resultan eficaces para identificar mecanismos de defensa, así como para procesar y superar experiencias traumáticas que continúan influyendo en la conducta y el bienestar emocional de la persona.