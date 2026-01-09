Dos mujeres heridas en el incendio de una vivienda en Casar de Cáceres

Un incendio declarado a primera hora de la mañana de este viernes en una vivienda de Casar de Cáceres ha obligado a activar un amplio dispositivo de emergencias y ha dejado dos mujeres afectadas por inhalación de humo, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

El suceso ha tenido lugar sobre las 07:20 horas en una vivienda situada en la avenida Ejido de Abajo, cuando una llamada alertó al servicio de emergencias de un incendio en el interior del inmueble. Desde el 112 se ha movilizado de inmediato a efectivos del SEPEI del parque de Cáceres, Guardia Civil y recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud.

Como consecuencia del incendio, dos mujeres de 50 y 19 años han resultado afectadas. La primera ha sufrido una intoxicación leve por monóxido de carbono, mientras que la segunda ha presentado intoxicación por humo y un episodio de ansiedad. Ambas han sido asistidas en el lugar y trasladadas al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, donde han quedado ingresadas con pronóstico leve.

Por el momento no han trascendido las causas del incendio ni se han comunicado otras consecuencias personales, aunque los servicios de emergencia han trabajado para controlar la situación y garantizar la seguridad en la zona.