El mundo cofrade de Cáceres, consternado por la trágica muerte de José Luengo

El mundo cofrade de Cáceres está consternado por la trágica muerte de José Luengo Solís, al que todos conocían como Pepe. Durante toda su vida, ha estado muy vinculado a la Semana Santa e incluso llegó a formar parte de la junta directiva de algunas cofradías. En su trayectoria profesional, se dedicó al sector de la banca.

José Luengo fue un histórico del Banco Bilbao porque entró a trabajar en la sucursal de Cáceres en los años 70. Ejerció en su ciudad, pero también tuvo la oportunidad de dirigir el banco en Coria, después se trasladó a Plasencia y llegó a ser interventor general en Mérida. Quien le conoce sabe que tenía posibilidades de crecer aún más, pero regresó a la capital provincial, donde concluyó su carrera profesional.

Estaba casado con Pilar y tenía tres hijos. Todos compartían la misma pasión: la Semana Santa de Cáceres. Pepe fue tesorero durante dos mandatos de la cofradía de Jesús Nazareno cuando el mayordomo era César García González. También fue uno de los impulsores de la reforma del paso de la Misericordia. También estuvo presente en la fundación de la Sagrada Cena y colaboraba a menudo con la Sagrada Cena.

Su fallecimiento ha llegado de forma inesperada. El 1 de enero sufrió una caída en la puerta de su casa de cuyas heridas no ha logrado recuperarse. "Es un trágico acontecimiento que nos llena de dolor a todos los que le hemos conocido", cuenta Félix Vivas, amigo y compañero de José Luengo.

La propia cofradía ha hecho pública una declaración institucional de su fallecimiento, remarcando que también fue diputado de cultos de la junta de gobierno, jefe de paso de la Misericordia y un cofrade comprometido. Fue distinguido con el premio Cofrade del Año en 2017.

El funeral será este próximo sábado, 10 de enero, a partir de las 10.00 horas en la capilla del tanatorio.