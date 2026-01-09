El pueblo de Cáceres que homenajea a los bebés recién nacidos con libros y encinas

El Corral de Comedias de Arroyo de la Luz ha acogido el pasado 5 de enero el acto de bienvenida a los bebés nacidos en el municipio durante el año 2025, una iniciativa que ha alcanzado ya su decimoquinta edición y que se ha consolidado como una de las citas más emotivas del calendario local.

Desde el Ayuntamiento de Arroyo de la Luz se ha vuelto a apostar por un recibimiento simbólico que combina cultura y medio ambiente. Cada familia ha recibido un kit de lectura compuesto por varios libros y el carné de la Biblioteca Municipal, con el objetivo de acercar a los más pequeños al mundo de la lectura desde sus primeros años.

Además, los bebés han sido apadrinados simbólicamente con una encina de la dehesa de la Luz. Junto al diploma acreditativo, las familias han recibido un pequeño saco con bellotas para plantarlas y cuidarlas en casa, fomentando desde la infancia el respeto por el entorno natural y la conciencia medioambiental.

Los kits han sido entregados por el alcalde de la localidad, Carlos Caro, junto a las concejalas Mercedes Pérez, Mariluz Castaño y Leticia Carrero, y los concejales Julio Delgado, Lucio Bejarano y Julio Alberto Castaño.

Durante su intervención, el alcalde ha señalado que con este acto el Ayuntamiento ha querido “hacer visible la unión cultural y medioambiental, con el propósito de ser uno de esos instrumentos que ayude, oriente y anime a despertar en las familias la afición por la lectura, así como el respeto y cuidado del medio ambiente”.