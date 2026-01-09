Respaldo luso a la capitalidad de Cáceres 2031

La candidatura de Cáceres 2031 ha recibido el apoyo formal de la ciudad portuguesa de Évora para convertirse en Capital Europea de la Cultura. Un apoyo que supone un espaldarazo por parte de la localidad que ya ostenta este título para 2027.

La presidenta del Patronato de Évora 2027, Maria do Céu, con Iris Jugo. / EP

Proyecto

El respaldo ha sido comunicado a través de una carta remitida por la presidenta del Patronato de Évora 2027, Maria do Céu Ramos, en la que se pone de manifiesto el compromiso de la ciudad portuguesa —designada Capital Europea de la Cultura para el año 2027— con el proyecto cultural que impulsa Cáceres.

En su misiva, do Céu Ramos destaca "la consistente y fructífera colaboración entre el Alentejo y Extremadura (...), una cooperación transfronteriza con evidentes beneficios para sus comunidades y para su proyección común".

Valor simbólico

En respuesta, el alcalde de la capital cacereña, Rafa Mateos, ha querido agradecer públicamente este gesto, destacando el valor simbólico y estratégico que supone el apoyo de una ciudad con la que existen “numerosas similitudes, un patrimonio compartido y profundas raíces transfronterizas”.

Según ha señalado, este respaldo se recibe “con honor, cariño y gran alegría” por parte de la ciudad y del conjunto del equipo de gobierno municipal. Asimismo, Mateos ha subrayado la especial importancia de este apoyo a una ciudad que será protagonista de la cultura europea en un futuro inmediato.

Experiencia única

“Évora afronta en 2027 una experiencia única que le permitirá mostrar todo su potencial cultural ante el mundo, y cuyo legado será sin duda un referente para otras ciudades europeas”, ha afirmado.

Desde Cáceres 2031 se ha trasladado también el deseo de éxito absoluto a Évora en el desarrollo de su proyecto como Capital Europea de la Cultura, convencidos de que contribuirá a reforzar el eje cultural ibérico y el valor de la cooperación entre territorios vecinos.

Además, los responsables de los proyectos de la capitalidad europea de ambas ciudades colaborarán en el desarrollo de proyectos conjuntos. De hecho, músicos de Évora ya participaron en el espectáculo ‘En torno a la novena de Beethoven: reconstruyendo la humanidad’, celebrado en Cáceres en diciembre.

Este nuevo respaldo internacional refuerza la dimensión europea de la candidatura Cáceres 2031 y consolida su apuesta por una cultura basada en la colaboración, el patrimonio compartido y la identidad común europea.