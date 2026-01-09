Fin de semana cultural en Cáceres: ilustración, cine de autor y teatro

Opciones aptas para todos los públicos en la ciudad.

Exposición 'RABIDWASP' de Laura Barrantes en Belleartes

El próximo viernes 9 de enero de 2026, de 21.00 a 23.30 horas, la artista Laura Barrantes presenta e inaugura su nueva exposición titulada RABIDWASP, bajo el nombre CRZN, en la SalaBe del Espacio Belleartes, en Donoso Cortés número 6.

Ilustradora marcada por la exploración de la emoción, el caos y la feminidad, Barrantes inició su vínculo con el arte a una edad temprana, formándose en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco y continuando posteriormente su desarrollo creativo de forma independiente. Su trabajo actual se centra en la experimentación con texturas digitales y contrastes, con una clara influencia underground, donde la intensidad emocional convive con la fragilidad y el desequilibrio. Para la artista, el arte es una herramienta reivindicativa, capaz de generar diálogo y reflexión a través de la tensión entre belleza y conflicto.

Proyección de 'Urchin' en la Filmoteca de Extremadura

La Filmoteca de Extremadura acoge el próximo 9 de enero, de 19.30 a 22.00, la proyección de la película Urchin, dentro del ciclo Foco Festivales. La sesión tendrá lugar en su sede de la calle Rincón de la Monja, 6. Dirigida y producida en el Reino Unido en 2025, Urchin es un largometraje de 99 minutos que se adentra en un relato íntimo y áspero, centrado en personajes que habitan los márgenes y luchan por encontrar su lugar en un entorno hostil. La película construye su narrativa a partir de un tono crudo y contenido, combinando realismo social con una mirada profundamente humana.

Cartel oficial de la película 'Urchin.Todos merecemos una segunda oportunidad'. / JUNTA DE EXTREMADURA

Con una puesta en escena sobria y una atmósfera tensa, Urchin reflexiona sobre la identidad, la supervivencia y las heridas emocionales, temas que la han llevado a destacar en diversos circuitos de festivales. Una propuesta intensa y sugerente para los amantes del cine contemporáneo más arriesgado.

'La Reina de las Nieves' llega al Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acoge este sábado a las 19:30 horas la representación de 'La Reina de las Nieves', un espectáculo dirigido a todos los públicos que invita a pequeños y mayores a sumergirse en un cuento lleno de magia, aventura y emoción.

La historia sigue a Gelda y Kai, amigos desde la infancia. Mientras Gelda mantiene viva su fe en los cuentos, Kai, al crecer, comienza a negarlos… hasta que la fantasía irrumpe en la realidad. La Reina de las Nieves aparece y secuestra a Kai, llevándolo a su castillo de hielo. A partir de ese momento, Gelda emprende un viaje para rescatar a su amigo, un recorrido simbólico que refleja el crecimiento, la amistad y el propio viaje de la vida. Con una duración aproximada de 90 minutos, la obra ofrece una experiencia teatral llena de sensibilidad, ideal para disfrutar en familia.