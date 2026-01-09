La millonaria trama nacional que tuvo a un pueblo de Cáceres como epicentro avanza en los juzgados: Koldo se declara inocente y Aldama admite delitos

La trama nacional que tuvo uno de sus epicentros en un pueblo de Cáceres avanza en los juzgados. El entramado de las mascarillas llevó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a registrar dos fincas en plena Sierra de San Pedro en febrero de 2024. El terreno es conocido como 'El Corcho', está ubicado en Salorino y es propiedad de Juan Carlos Cueto, testaferro de Koldo García, a través de la sociedad Alcotán SL. Las pesquisas se llevaban a cabo por la adjudicación irregular de contratos de venta de mascarillas por valor de 54 millones de euros.

Trabajo

En Salorino, Cueto daba trabajo a los vecinos a través del terreno que tiene en propiedad. Hasta cuatro personas tenía empleadas trabajando a jornada completa en el terreno, con la actividad cinegética y la gestión forestal (labores de descorche de alcornoques) son los trabajos que se desarrollaban en una superficie de más de 600 hectáreas.

Jorge Valiente / Ángel García Collado

Aldama

La situación se ha trasladado ahora a Madrid, donde se están conociendo todas las novedades de una causa que el Tribunal Supremo tiene previsto juzgar en los próximos meses. El comisionista Víctor de Aldama admitió varios delitos en su escrito de defensa, donde reconoce su implicación e incide en su colaboración con la justicia para conseguir una rebaja de penas.

Koldo

Este viernes ha llegado el turno de Koldo García, quien fuera asesor en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. Ha presentado su escrito de defensa reclamando su absolución y negando de forma "rotunda y en profundidad" el relato de las acusaciones que piden para él hasta 30 años de cárcel. Además, solicita que declaren como testigos el exministro de Sanidad y presidente de Catalunya, Salvador Illa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la expresidenta de las Islas Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol. Koldo García está en prisión provisional desde el pasado noviembre.