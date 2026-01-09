Los vestigios del antiguo campo de aviación: cinco refugios antiaéreos resisten al olvido junto al recinto ferial de Cáceres

A la sombra del recinto ferial de Cáceres sobreviven cinco pequeños refugios antiaéreos, silenciosos testigos de un tiempo en que estas tierras no solo acogían ferias y celebraciones, sino también un campo de aviación militar. Construidos durante la Guerra Civil para proteger a los aviones, hoy evocan un pasado aeronáutico casi olvidado, mientras la ciudad ultima la redacción del proyecto para la construcción de un aeródromo comercial, previsto hace casi un año.

Aunque hace décadas que la base aérea dejó de operar, esta instalación estratégica estuvo bajo control franquista y sirvió como punto de despliegue para aviones en un momento clave del conflicto. La pista improvisada, que nunca llegó a contar con pavimento moderno ni infraestructuras desarrolladas, era el eje sobre el que se organizaba la actividad aérea militar en la ciudad.

Restos que perduran

Junto a la pista se levantaron varios refugios semienterrados con la idea de resguardar al personal y a las aeronaves de los ataques aéreos. Hoy, estos espacios continúan como testigos materiales de aquella época (aunque muchos yacen en ruinas y llenos de basura) y representan un símbolo del pasado bélico y aeronáutico de Cáceres, pese a que su estado de abandono contrasta con la relevancia histórica que poseen.

FOTOGALERÍA | Restos de los refugios antiaéreos de Cáceres junto al recinto ferial /

Con el paso del tiempo, la instalación perdió su relevancia militar y fue abandonada a finales de los años setenta del siglo XX. Parte de sus terrenos fueron integrados en el desarrollo urbano de Cáceres y destinados a actividades lúdicas y al ferial, convertido en un lugar de encuentro ciudadano que apenas recuerda su pasado aeronáutico.

Nuevo proyecto aéreo

En los últimos años, el debate sobre la aviación en la ciudad ha vuelto a cobrar fuerza con el proyecto para construir un aeródromo de uso restringido en la zona conocida como Marradas de la Sociedad, al oeste de la capital. La instalación, pensada para vuelos privados, deportivos, sanitarios, de emergencia y ultraligeros, no incluiría vuelos comerciales regulares, pero representa un intento de reconectar la ciudad con su legado aeronáutico y de impulsar nuevas oportunidades de desarrollo y conectividad en la región.

La iniciativa, promovida conjuntamente por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres, contempla licitar la redacción del plan para que la infraestructura pueda estar operativa en los próximos cuatro años, con una inversión estimada en varios millones de euros.

Así, mientras los cinco refugios antiaéreos resisten al olvido junto al recinto ferial, Cáceres se enfrenta al desafío de preservar su memoria histórica y abrir un nuevo capítulo en su historia aérea, donde los vuelos podrían volver a surcar el cielo de la ciudad.