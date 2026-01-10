Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Innovación sanitaria

La Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres inaugura el año reforzando su candidatura al Princesa de Asturias

Con una sólida trayectoria y el apoyo de las principales instituciones, la entidad se proyecta hacia una nueva etapa de liderazgo y da un paso decisivo hacia el reconocimiento internacional

El hotel Don Manuel de Cáceres acogió este sábado el acto de apertura del año de la Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión

El hotel Don Manuel de Cáceres acogió este sábado el acto de apertura del año de la Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión / Carlos Gil

Gonzalo Lillo

Gonzalo Lillo

Cáceres

La Asociación de Amigos del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres (Ascemi) celebró este sábado el acto de apertura de su nuevo año de actividades en el hotel Don Manuel , una cita que sirvió no solo como punto de encuentro institucional y social, sino también para poner de relieve la relevancia internacional de este centro de referencia en innovación, formación e investigación sanitaria.

El acto contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Rafa Mateos, que quiso destacar el papel estratégico que desempeña este centro en la proyección de la ciudad más allá de nuestras fronteras, subrayando su capacidad para atraer talento, generar conocimiento y situar a Cáceres en el mapa internacional de la cirugía de mínima invasión y la cooperación científica.

Premio Princesa de Asturias

Este encuentro se produce en un momento especialmente significativo, marcado por la candidatura del Centro Jesús Usón al Premio Princesa de Asturias 2026, en la categoría de Cooperación Internacional. La propuesta ha sido presentada de manera conjunta por la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y la Fundación Centro de Estudios Rodríguez Ibarra, dos entidades de reconocido prestigio comprometidas con el impulso de iniciativas de alcance global.

Gran ambiente en el hotel Don Manuel durante el acto, celebrado este sábado.

Gran ambiente en el hotel Don Manuel durante el acto, celebrado este sábado. / Carlos Gil

La candidatura pone en valor la trayectoria del centro extremeño como referente internacional en la formación de profesionales sanitarios de numerosos países, así como su contribución al desarrollo de sistemas de salud más eficientes, seguros y accesibles mediante la transferencia de conocimiento y la innovación tecnológica.

Apoyo provincial

Asimismo, el respaldo institucional a esta aspiración se puso de manifiesto también en el ámbito provincial, al incluir la Diputación de Cáceres el apoyo a esta candidatura entre los asuntos tratados en su último pleno del año. En dicha sesión, el presidente de la institución, Miguel Ángel Morales, dio luz verde al respaldo oficial de la Diputación, destacando el valor estratégico del centro como embajador de la excelencia extremeña en el mundo.

Con este apoyo unánime y una trayectoria avalada por décadas de trabajo en cooperación internacional, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón afronta el año con el firme objetivo de consolidar su liderazgo global y aspirar a uno de los galardones más prestigiosos del panorama internacional.

