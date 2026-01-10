La banda recomendada por Pedro Sánchez, Rufus T. Firefly, incluye Cáceres en su gira

El Gran Teatro de Cáceres comienza el año de su centenario (abrió sus puertas hace un siglo, en 1926) con una programación cargada de arte, música y humor, con artistas de renombre nacional que actuarán hasta el mes de mayo. Entre los nombres más destacados se encuentran Víctor Manuel, Nacho Vegas, Edu Soto y Facu Díaz, ofreciendo conciertos y espectáculos que prometen llenar el escenario de talento y entretenimiento.

Nacho Vegas y Víctor Manuel

En el apartado musical, la cita más esperada llegará el 11 de abril, con Nacho Vegas presentando su gira ‘Vidas semipreciosas’, mientras que Víctor Manuel ofrecerá un íntimo recital el 17 de abril, dentro de su tour ‘Solo a solas conmigo’, con entradas que oscilan entre los 75 y los 80 euros. El nombre de la gira también es el título de su nuevo trabajo discográfico.

Alguna de esas nuevas canciones se escucharán en el concierto en la bombonera cacereña, además de sus clásicos imperecederos como ‘Soy un corazón tendido al sol’, ‘Ay amor’, ‘El abuelo Vítor’, ‘Quiero abrazarte tanto’, ‘Nada sabe tan dulce como su boca’, ‘Planta 14’, ‘Solo pienso en ti’, ‘Bailarina’, ‘A dónde irán los besos’ y ‘Asturias’, así como multitud de temas que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Quique González y Luis Pastor

También se podrá disfrutar de Quique González, quien inaugurará la temporada con su gira ‘1973’, y del cantautor Luis Pastor, que presentará un concierto sinfónico en febrero (con la banda de la Diputación de Cáceres, el 28 de febrero).

Los amantes de la comedia tendrán oportunidades de reír a carcajadas con el showman Edu Soto, que subirá al escenario el 23 de enero con su espectáculo ‘Más vale solo que ciento volando. Revolution’, y con Facu Díaz, que ofrecerá su monólogo ‘Esto no es culpa de nadie’ en marzo (el día 15), combinando humor y reflexión sobre la actualidad.

En el apartado humorístico, Edu Soto sube el telón este mes de enero. / CEDIDA

En materia de directos, el telón lo subirá Quique González, este viernes (16 de enero). Toda una declaración de intenciones que su año de nacimiento titule su nuevo disco. «Porque si algo ha caracterizado la carrera de Quique González es esa honestidad permanente que le ha proporcionado un público fiel como pocos. Ejércitos del rock rompiendo filas. Conserjes de noche. Delantera mítica. Los detectives. La tripulación», destacan desde su sello discográfico.

Rufus T. Firefly

Además de estos grandes nombres, la programación del Gran Teatro incluye propuestas de música clásica, tributos musicales y espectáculos familiares, consolidando su papel como referente cultural de Cáceres durante los primeros meses del año.

La última incorporación es la de la banda Rufus T. Firefly, recomendada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha vuelto a utilizar su cuenta de TikTok para realizar recomendaciones culturales. Rufus T. Firefly, actuarán en el Gran Teatro el próximo 15 de mayo, con el lanzamiento de su nuevo disco ‘Todas las cosas buenas’.