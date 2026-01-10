La cacereña Ruth 'Empoderada', en el polémico reality 'La Casa de los Gemelos'

La cacereña Ruth se ha convertido en todo un fenómeno viral. Con una estatura de 1,30 metros debido al síndrome de Russell-Silver que padece—una condición genética poco frecuente que afecta al crecimiento y afecta a uno de cada 100.000 nacimientos—, la joven utiliza su plataforma de TikTok para normalizar su realidad.

En TikTok ya supera los 635.000 Seguidores (@ruutiii24), y su comunidad sigue creciendo en Instagram y Onlyfans. Para ella, las redes no son solo un escaparate, sino una herramienta para explicar su dolencia y conectar con quienes valoran su autenticidad por encima del físico, como demuestra con naturalidad en los directos y contenidos que publica.

Ruth y su pareja, Jose / RRSS

La joven cacereña está unida sentimentalmente a José, un joven mallorquín de 31 años. Su historia, saltó a la televisión en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, donde contaron sin tapujos que tras apenas diez días conversando, Ruth decidió viajar a Mallorca para conocerlo. Lo que empezó como un encuentro valiente terminó en una convivencia estable.

'Equipo de investigación'

La pareja está participando en el polémico reality 'La Casa de los Gemelos', un formato que se emite en YouTube al que ha seguido la pista el programa 'Equipo de Investigación' de La Sexta. Según el espacio que dirige Gloria Serra, el verdadero negocio del reality arranca pasada la medianoche, cuando sus seguidores se conectan a sus directos de casino.

'Equipo de investigación' destapa que incentivan a los espectadores a registrarse en plataformas de apuestas a cambio de un bono de 150 euros. Estos enlaces, gestionados por una agencia de marketing internacional con presencia global y una facturación cercana a los 20 millones de euros, sirven para conectar a los creadores de contenido con la industria del juego online.

El formato, un nuevo 'Gran Hermano' pero mucho más salvaje, fue creado hace unos meses por los hermanos Daniel y Carlos Ramos, conocidos como Los Gemelos. Su primera edición fue censurada, pero regresan con una nueva entrega cargada de personajes polémicos que han revolucionado las redes sociales, entre ellos Ruth, conocida también en TikTok como Ruth 'Empoderada'.