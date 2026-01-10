Cáceres celebra la fortuna: un vecino acierta catorce resultados en las quinielas de 1956

En 1956, la fortuna se hizo presente en la capital cacereña durante las últimas jornadas de quinielas. En septiembre, un vecino de la ciudad logró acertar catorce resultados, mientras otros siete participantes alcanzaron siete aciertos de trece en la primera jornada.

Dos mil pesetas cada uno

La buena racha continuó en octubre, cuando siete acertantes de trece resultados recibirán dos mil pesetas cada uno en la Delegación de Cáceres. La ciudad celebra así un período marcado por la suerte en los juegos de quiniela, que ha llenado de entusiasmo a numerosos ciudadanos.

Más de diez mil personas en Guadalupe

Poco después, más de diez mil personas se concentraron en Guadalupe para asistir a los actos de la consagración de Extremadura al Inmaculado Corazón de María. La ceremonia contó con la presencia del cardenal primado de España, doctor Plá y Deniel, y fue destacada con un telegrama de Su Santidad El Papa, que envió su bendición a todos los asistentes. Entre la fortuna en los juegos y la devoción religiosa, Cáceres vivió un otoño de alegría compartida y acontecimientos memorables para la región.