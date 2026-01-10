Cáceres: la historia que no quiso ser oficial

La leyenda parte de un hecho histórico que después ha sido transformado por la fantasía o el tiempo.

Esta breve definición significa sencillamente que en toda leyenda hay un fundamento real a partir del cual se elabora o, si queremos, se añaden una serie de aditamentos imaginativos.

No se pretende deformar la verdad sino realzarla, añadir sensaciones de grandeza, que entran dentro de lo posible y verosímil, aunque para ello se haya de recurrir a lo supra humano. (José Sendín Blázquez).

Suerte

Tuvimos la enorme suerte de conocer en la década de los años noventa, al Ilmo. Sr. D. José Sendín Blázquez, canónico emérito de la Catedral de Plasencia y fundador y director del museo de la seo, Licenciado en Filosofía y Letras, en Filosofía Eclesiástica y maestro nacional, y autor de una docena de libros dedicados a nuestra tierra. Coincidimos los dos en varias mesas relativas a temas históricos, además de mantener una relación telefónica fluida durante algunos años, lo que nos sirvió para conocer infinidad de datos de la provincia de Cáceres, que pudimos utilizar en algunos de nuestros trabajos de investigación y divulgación. Lamentablemente D. José falleció el 28 de octubre de 2015, con lo que Extremadura perdió a un importante personaje.

No siempre en los temas de investigación, puede uno recurrir o iniciarlos con un fundamento documental amplio y completo. En no pocas ocasiones debe basarse en el folklore o en la leyenda, o incluso en la simple tradición oral.

En el transcurrir de la historia, está super demostrado que cuando existe una leyenda, es porque se dan con más o menos apoyo documental unos hechos que han ocurrido.

Leyenda

El autor de la leyenda no puede existir, desde el preciso momento en que existiese, dejaría de ser leyenda.

Es indudable que siempre hubo una imaginación primera, que soñó sobre el hecho de partida. Y lo hizo pensando que aquello era verdad. Quizás se halla sugestionado por lo que había oído en otros sitios. Quizás el mismo se sintió instrumento de fuerzas superiores, de momentos extra normales, hasta depositario de lo divino.

Más sencillamente se puede tratar de cosas que, al enfrentarse a ellas, no se conocen o no se explican ya por las pautas vigentes en esa época y se recurre a la imaginación. Así nacieron sin duda no pocas de las mitologías. Si resumimos tenemos que decir, que una de las principales características de las leyendas es el anonimato.

En el siglo XIX aparecía un nuevo concepto popular, hecho por el hombre y para el hombre, ‘el folklore’. Sirviendo este para englobar toda una serie de fenómenos culturales que se caracterizan por su transmisión popular, oral y anónima. Entre las que podemos relacionar los mitos, cuentos y leyendas, entre otros muchos. Lo cual daba paso a una literatura muy especial, tremendamente atrevida a los ojos del lector, tremendamente exigente en la búsqueda de esas historias poco conocidas, consideradas llenas de curiosidades.

Buscador

Paralelo a todo esto aparecía un nuevo investigador, el incansable buscador de lo más escondido, de lo olvidado, de todo aquello dado de lado por los puristas de la Historia, al considerarlo demasiado fantasioso.

Así comienzan a destacar toda una serie de publicaciones atractivas a la vez que interesantes, para una cada vez más elevada cantidad de personas.

Hoy afortunadamente para todos, está tomándose en serio esta clase de literatura, estrechamente vinculada al folklore. Y a pesar de ser la historia no oficial, se consulta muy a menudo por los considerados defensores de la oficialidad, buena señal para el ciudadano en general.

Especialistas

Según los especialistas este es el presente de nuestras numerosas leyendas. «Quaerendo Invenietis» (Busca y encontrarás).

Mientras que el futuro, es algo a lo que en estos días estamos dando forma, de nosotros depende que se mantengan nuestras leyendas con el paso del tiempo para que las siguientes generaciones sean capaces de analizar algo tan puro de nuestro pueblo. Y esta es la verdadera identidad de nuestra gente.

Poco a poco han ido apareciendo algunas de estas historias en los medios escritos de nuestra tierra, pero no lo han hecho de una manera agrupada o conjunta, tal y como ha ocurrido en otros muchos lugares, sino por separado y muy discretamente.

Historiadores

En el transcurrir del tiempo un grupo reducido de historiadores e investigadores locales, se han encargado de voluntariamente de hacerlas llegar hasta nuestros días, siendo estos suficientemente conocidos y respetados por todos. Así tenemos, por ejemplo, entre otros a: D. Publio Hurtado Pérez, D. Miguel Muñoz de San Pedro, D. Juan Sanguino Michel, D. Miguel Ángel Orti Belmonte, D. Mario Roso de Luna, D. Tomás Martín Gil, D. Antonio Reyes Huertas, D. Vicente Paredes Guillen, D. Vicente Paredes Moreno, etc. etc.

Se da la particularidad de que gran mayoría de estas leyendas proceden de la Edad Medía, algo evidente si tenemos en cuenta la variedad de población, así como de culturas que se dan en nuestra tierra en aquella época. Historias de muy distinto origen y que con el paso del tiempo sufren evidentes cambios de datos que llegan a enriquecer el origen primero de la historia. Todo lo cual va en claro beneficio de la propia localidad originaria de la leyenda.

Personajes

No podemos olvidar que en este tipo de historias suelen participar varios personajes, dependiendo de la propia fuente de la misma. Así se ha podido encontrar dependiendo del origen temporal de ellas.

Todo lo aquí indicado comenzó a tomar forma el día de San Juan del año 1997, por considerar que era necesario el agrupar estas curiosidades y leyendas referidas a nuestra querida ciudad, además de impedir que llegasen a olvidarse o modificarse de mala fe.

Está más que demostrado documentalmente en Europa, que muchas de sus historias de las denominadas oficiales, están basadas en primigenias leyendas que con el paso del tiempo fueron enriqueciéndose con no pocos datos que se fueron incorporando poco a poco.

Desde finales del siglo pasado hemos podido ir descubriendo en Extremadura infinidad de leyendas que ya superan el centenar, repartidas en la práctica totalidad de nuestras poblaciones, la gran mayoría de origen o procedencia musulmana, ello como consecuencia de haber estado nuestra región bajo dicha civilización.

Excepción

Y como es de suponer nuestro Cáceres no es una excepción en este tema, donde gracias a determinados historiadores e investigadores hemos podido conocer la existencia de al menos una veintena de originarias leyendas que con el paso del tiempo se han convertido en parte importante de nuestra historia local. Figura destacable de este tema es D. Antonio Rodríguez Moñino (1910-1970) notable erudito, bibliógrafo y filólogo extremeño, que dedicó toda su vida a estudiar nuestra tierra, además de ir adquiriendo numerosos libros en librerías de viejo e incluso comprando primeras ediciones a sus propios autores, consiguiendo no pocas obras manuscritas de notable antigüedad, con lo que creó una amplia e interesante biblioteca difícilmente igualable, que afortunadamente ha llegado hasta nuestros días, y hoy está custodiada en la Biblioteca Publica Rodríguez Moñino/María Brey, de Cáceres.

Al mismo tiempo que consultamos trabajos perdidos en el tiempo de José Viú, Antonio Ponz y Juan Ojalvo, entre otros, con lo que hemos podido conocer una gran variedad de historias tanto locales como de las poblaciones de los alrededores, muchas de las cuales han sido trasmitidas verbalmente de generación a generación.

Extremadura

«En Extremadura existen infinida de leyendas de tesoros y otros objetos mágicos o de cualidades extraordinarias, estas leyendas tradicionales se han sentido incluso en el folklore de nuestra tierra, y han sido estudiados por varios expertos. Tal es el caso de Domínguez Moren quien se refiere en particular a la Alta Extremadura; Daniel Merchán; del insigne investigador D. Vicente Paredes, así como Barrantes, quién realiza varios estudios referidos a las Hurdes, tierra legendaria llena de tesoros, donde cada paraje posee una o más historias referidas a sus habitantes árabes y todo el misterio que les rodea».

Mientras que en el ámbito local podemos destacar a: D. Publio Hurtado Pérez, D. Claudio Constanzo Aparicio, D. Mario Roso de Luna, D. Daniel Berjano, D. Juan García Atienza, o D: Miguel Ángel Orti Belmonte, entre otros, sin olvidarnos del ya mencionado D. José Sendín Blázquez. «Vetustas semper pro lege habetur» (La antigüedad es tenida como Ley).