Comerciantes del arandel de Puente de San Francisco estudian denunciar al Ayuntamiento de Cáceres por pérdidas económicas durante las obras: "Son miles de euros cada semana"

Hasta ahora, los vecinos y comerciantes del Puente de San Francisco habían convivido con las obras como podían, pero lo habían hecho. Con los nuevos cortes de tráfico se ha complicado todo mucho más. La reforma en la red de saneamiento ha obligado a desviar a los coches y, actualmente, los que bajan desde Colón por Hernández Pacheco no tienen posibilidad de adentrarse en la rotonda. Solo pueden dar la vuelta y subir nuevamente por Camino Llano. Además, el ayuntamiento anunció que se invertiría el sentido en la calle La Carrera para que pudieran pasar por ahí, pero por el momento no se ha hecho.

Afectados

Y los más afectados son los empresarios del arandel del Puente de San Francisco. A ellos se les impide entrar a su calle con sus vehículos, lo que les complica la llegada de nuevos clientes y la carga y descarga de materiales. Uno de los ejemplos es el de Rubén Campos, empresario de Pinturas Kampos. Harto de esta situación ha querido denunciarla: "La zona ya es complicada de por sí para aparcar, pero lo mínimo es que los coches puedan pasar". El principal problema que les está generando son las pérdidas económicas: "Estamos hablando de miles de euros".

Acciones legales

Por ello, anuncia que está planteando acciones legales contra el Ayuntamiento de Cáceres: "Estamos dispuestos. Conseguiremos un informe financiero de un perito que determine la cantidad que estamos perdiendo y reclamarla". Pero ya no es solo este problema. También la imposibilidad de cargar y descargar su mercancía. Eso sí, espera no llegar a esos extremos y ha solicitado al consistorio una reunión con el concejal Pedro Muriel para buscar soluciones.

Rastro benéfico

Otro de los afectados es Santiago, del rastro benéfico Remar. No se ha planteado llegar a denunciar al consistorio, pero cuenta que está viviendo numerosas dificultades para desarrollar su trabajo: "Nosotros tenemos un camión y es imposible hacerlo llegar hasta la puerta". "La solución es tan sencilla como abrir un huequito para que los coches pudieran pasar por el arandel, al menos los de los que trabajamos aquí, pero no lo están haciendo posible", indica.

Elías Denche, del taller Hermanos Denche, justo en el cruce de Hernández Pachecho con Camino Llano, relata que ya se encuentra en una zona complicada de aparcamientos, pero que debido a este cierre está aún más afectado. "Si es una mejora a la larga, pues siempre es beneficio. Pero nos está afectando más de lo que esperábamos. Los clientes vienen menos y los pedidos tardan mucho más en llegar", cuenta.

Hasta marzo

Este diario ha podido saber que este corte se va a prolongar durante, al menos, los dos próximos meses (hasta el mes de marzo) y el concejal Pedro Muriel acudió este viernes a la actuación para conocer el avance de las obras, que ya ha sufrido un importante retraso por los hallazgos arqueológicos de un antiguo puente.