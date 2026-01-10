Discrepancias sobre el estado de CcGreen en Cáceres: ¿Un proyecto que "no está maduro" o "listo para empezar en 2026"?

Existen discrepancias sobre el estado del futuro centro de datos que la empresa Nostrum Group ha proyectado al norte de Capellanías, conocido como CcGreen. Este viernes, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, emitieron declaraciones dispares sobre la situación actual.

En este espacio se almacenará, procesará y distribuirá la información digital y se convertirá en una de las infraestructuras físicas que sostienen la nube, los servicios de inteligencia artificial, las redes sociales, el comercio electrónico, el streaming o la investigación científica.

Pero en las últimas horas se han emitido dichas discrepancias. Por un lado, Quintana indicó que "veo difícil que vayan a empezar con las obras en los próximos meses porque el terreno es rústico. Primero hay que urbanizarlo y después empezar los trabajos. Yo calculo que van a tardar varios meses. No es un proyecto maduro aún". Sobre la potencia eléctrica, incidió en que "aún es pronto para darla porque no está lo suficientemente madurado. Si no tiene ni el terreno, no se puede. Es imposible dar una concesión eléctrica a un proyecto así".

Entretanto, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, subrayó que "estamos trabajando con la empresa promotora" e incidió en que la próxima semana mantendrá una reunión con un técnico para conocer los avances desde el punto de vista urbanístico. De forma paralela, continúan trabajando en la ampliación de suelo industrial para que las empresas se asienten en la ciudad. "Tengo la absoluta convicción de que en el año 2026 habrá avances importantes. El centro de datos tiene garantizados 50 megavatios para poder arrancar sus proyectos. Se firmó un memorándum de entendimiento entre la empresa, el ayuntamiento y la Junta y estamos trabajando para hacer realidad un proyecto que va a transformar la ciudad", concluyó.