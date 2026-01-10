Un encuentro con sabor a tradición: la barriada de San Francisco de Cáceres disfruta de su habitual degustación de migas

Vecinos y cacereños volvieron a reunirse este sábado en la tradicional fiesta de las migas organizada por la Asociación de Vecinos Puente de San Francisco, un encuentro que cada año marca el cierre de las actividades en la barriada cacereña. La celebración, prevista para el pasado 20 de diciembre, tuvo que posponerse debido el clima adverso y laa que coincidía con la jornada previa a las elecciones autonómicas.

El acto comenzó a las siete de la tarde y contó con la asistencia de numerosos miembros de la asociación vecinal, así como integrantes de la Agrupación Vecinal de Cáceres y una amplia representación municipal. Entre ellos se encontraban el alcalde Rafa Mateos, la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, y el concejal de Urbanismo, Tirso Leal.

Como es habitual, Juan Burgos, antiguo presidente de la asociación y vecino de San Francisco, fue el encargado de preparar las migas, asegurando que el sabor y el espíritu del evento se mantuvieran intactos en esta cita tan esperada.

Mantener las costumbres

La cita gastronómica registró una gran asistencia de vecinos y ciudadanos que quisieron sumarse a esta celebración, manteniendo viva la tradición de la barriada. El presidente del colectivo vecinal, Benjamín Lava, destacó la importancia de "no perder las costumbres" y agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres para garantizar que este evento pueda seguir realizándose cada año.