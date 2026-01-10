El escaparate más 'extremeño' está en la calle Moret de Cáceres

Hay calles que mantienen el pulso de una ciudad, y en Cáceres, la calle Moret es una de ellas gracias a nombres propios como Retales Manolo. Este negocio familiar, que suma ya 58 años de sólida trayectoria, sigue siendo el motor del comercio más castizo, resistiendo al paso del tiempo y a las modas efímeras desde su ubicación privilegiada a las puertas de la Ciudad Monumental.

Con la llegada del invierno y la cercanía de las festividades más queridas por los cacereños -la romería de los Santos Mártires, Las Candelas y San Blas-, el establecimiento ha decidido renovar su carta de presentación. Su escaparate ha abandonado la serenidad del textil cotidiano para "enfundarse" la colorida identidad extremeña, luciendo con orgullo los refajos, delantales y pañuelos típicos que caracterizan a nuestro traje regional.

Imagen del escaparate renovado de Retales Manolo. / R. M.

Retales Manolo no es solo un comercio; son dos espacios que definen el día a día de esta vía paralela a la popular Pintores. Mientras una de sus tiendas se centra en el textil del hogar, la otra se mantiene como el templo de los tejidos, siendo el lugar de peregrinación para quienes buscan confeccionar a medida la indumentaria regional con el rigor que la tradición exige.

Sin embargo, tener casi 60 años de historia no impide a este negocio mirar al futuro. En un giro que une la artesanía con la era digital, la tienda ha anunciado una iniciativa para conectar con las nuevas generaciones y premiar la fidelidad de sus clientes.

Un sorteo en TikTok

De cara a la romería de Las Candelas, que se celebra a principios de febrero en el barrio de San Blas, Retales Manolo ha dado el salto a la plataforma TikTok. Allí, el establecimiento va a sortear entre sus seguidores una de las piezas más emblemáticas del atuendo regional: un pañuelo de cien colores de talla grande.

La acción no busca solo incentivar las ventas de cara a las próximas fiestas, sino también poner en valor la riqueza de la indumentaria extremeña en un escaparate especial.

Retales Manolo es un ejemplo en Cáceres de que el comercio de proximidad sigue vivo, renovado y, sobre todo, orgulloso de sus raíces.