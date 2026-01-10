El Gran Teatro de Cáceres presenta 'Historia de una escalera' el 12 de enero, una adaptación para estudiantes de Buero Vallejo

Tres opciones muy diversas para todos los públicos.

'Rienda Suelta' en el Corral este sábado

El próximo 10 de enero, desde las 18.00 hasta las 20.00 horas, el Corral de las Cigüeñas acogerá el concierto Rienda Suelta, una cita cultural que tendrá lugar en este emblemático espacio situado en la Cuesta de Aldana, 6, en pleno corazón de la Ciudad Monumental de Cáceres, a escasos metros de la Concatedral de Santa María.

Componentes del grupo 'Rienda Suelta'. / Cedida

Este enclave privilegiado se ha consolidado como un punto de referencia para la difusión de la cultura y el ocio, atrayendo tanto al público extremeño como a los numerosos visitantes que recorren la ciudad. El concierto se celebrará en su conocido patio interior, un entorno único y acogedor, rodeado de muros de piedra cubiertos de hiedra y presidido por dos palmeras que ofrecen sombra natural, creando una atmósfera ideal para disfrutar de la música en directo.

'Historia de una escalera' llega al Gran Teatro de Cáceres el 12 de enero

El lunes 12 de enero a las 09.45 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la obra Historia de una escalera, una adaptación del clásico de Antonio Buero Vallejo. La representación ofrece una mirada realista y cercana a la vida cotidiana, donde generaciones se cruzan en el mismo rellano de escalera, reflejando amor, rutina, lucha y desencanto.

'Historia de una escalera' en el Gran Teatro de Cáceres próximamente. / Cedida

Esta versión está especialmente pensada para estudiantes, facilitando la comprensión del realismo en la historia del teatro español. La obra forma parte del ciclo GRANDES, dedicado a acercar la literatura a través del escenario.

'Le Tour du Monde en 80 Jours' llega al Gran Teatro de Cáceres

El Gran Teatro de Cáceres acogerá este lunes a las 11.30 horas la adaptación teatral de Le Tour du Monde en 80 Jours, el clásico de Julio Verne. La obra invita al público a recorrer el mundo sin salir del patio de butacas, siguiendo las aventuras de Phileas Fogg y su despistado ayudante Passepartout.

Desde Londres hasta Bombay, con trenes descarrilados, barcos a la deriva y persecuciones hilarantes, la representación combina humor, sorpresas y escenas que atrapan a los espectadores. Especialmente pensada para el aula, promete ser una experiencia educativa y entretenida que hará que aprender francés se convierta en toda una aventura.