Hangares, vuelos privados y un sinfín de oportunidades: el proyecto del aeródromo entusiasma al sector empresarial de Cáceres

Cáceres estudia la construcción de un aeródromo situado a ocho kilómetros de la ciudad que permitiría la llegada de aviación privada, ultraligeros, vuelos turísticos, sanitarios y emergencias, con el objetivo de mejorar la conectividad de la ciudad y dinamizar la economía local.

La propuesta, que aún se encuentra en fase de planificación, despierta interés entre el sector empresarial y comercial cacereño por las oportunidades que abriría en diferentes ámbitos. Los principales representantes coinciden al expresar su apoyo a la iniciativa, destacando los beneficios que aportaría al comercio, al turismo, a la industria local y a la conectividad de la ciudad, así como su utilidad para los servicios sanitarios y de emergencia.

Diego Hernández, presidente de Coepca y miembro de la junta directiva del Círculo Empresarial Cacereño, subraya que cualquier proyecto que impulse el desarrollo de la ciudad, la provincia o la región extremeña constituye una excelente noticia para el tejido empresarial local.

Motor de crecimiento

A su juicio, para la ciudad de Cáceres, “tener un aeródromo es avanzar un poco más en esa industrialización que está tomando camino actualmente, con la ampliación de suelo en el polígono de Capellanías, al que le vendría de maravilla contar con esta infraestructura".

Diego Hernández, presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Cáceres (COEPCA). / Carlos Gil

El líder de Coepca apunta que no solo tendría impacto a nivel industrial y turístico, sino que también abriría oportunidades en los sectores sanitario y empresarial. “Contamos con el Centro de Cirugía de Mínima Invasión, que podría hacer uso de ese tipo de aviones”, indica. Además, resalta la oportunidad de generar nuevas empresas relacionadas con la reparación y mantenimiento de aeronaves a través de la construcción de los cinco hangares que están proyectados.

Impacto en el comercio

La presidenta de Aeca, Paki Campos, reafirma su respaldo a la iniciativa y profundiza en los beneficios específicos que podría generar para el comercio local. Pese a que en principio quedaría excluido el uso comercial y el transporte de mercancías, se trata de un proyecto escalable y, por tanto, existiría la posibilidad de ampliar su uso en un futuro.

Campos explica que, aunque no haya vuelos comerciales, la presencia de aviación privada puede atraer a visitantes de mayor gasto medio que consuman en hoteles, restaurantes, comercios del centro, actividades turísticas y servicios de transporte.

Paki Campos, presidenta de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca). / Jorge Valiente

Dinamización local

A su vez, subraya que el aeródromo puede generar oportunidades para proveedores y servicios locales, desde mantenimiento y suministro hasta seguridad, limpieza y formación aeronáutica. También mejoraría la conectividad empresarial de las pymes y empresas del entorno, facilitando desplazamientos de clientes, proveedores y equipos directivos, así como la organización de reuniones o demostraciones en el día.

La representante de Aeca añade que el aeródromo podría dinamizar la ciudad a través de eventos como exhibiciones, competencias y concentraciones aeronáuticas, con un impacto positivo en la restauración, alojamiento y comercio.

Así, los representantes empresariales cacereños coinciden en que el aeródromo podría convertirse en un motor de desarrollo industrial, comercial y turístico, siempre que se potencie la actividad real y la conexión con la ciudad.