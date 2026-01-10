Sanidad
Más de 80 madres reciben atención sanitaria en Cáceres ante el duelo por la pérdida de un bebé
El programa del Área de Salud cacereña ha atendido decenas de solicitudes desde su creación en mayo de 2024
El programa de Salud Mental Perinatal del Área de Salud de Cáceres ha atendido 83 solicitudes desde su creación en mayo de 2024; madres y familias que han recibido la atención sanitaria necesaria ante el duelo por la pérdida de un bebé durante la gestación, el parto o en sus primeros días de vida.
También se ha prestado atención ante la aparición de síntomas de ansiedad y depresión en la etapa de la perinatalidad, según detalla la Junta en un comunicado de prensa.
La iniciativa se centra, no solo en la atención a la madre, también en el vínculo entre la madre y el bebé, en sus parejas y en el resto de miembros de la familia.
Se presta apoyo, además, a los profesionales que los acompañan durante esta etapa.
Dicho soporte se basa en la coordinación entre neonatología, obstetricia y salud mental del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.
El equipo de trabajo de este programa, multidisciplinar y especializado, está formado por profesionales de enfermería, psicología y psiquiatría que comparten formación específica en salud mental durante el embarazo y el posparto.
Para desarrollar el programa ofrecen atención ambulatoria mediante consultas quincenales con enfermería y psicología, y mensuales con psiquiatría.
Estas pueden ser presenciales o telefónicas, según las necesidades de cada familia.
También dispone de una dirección de correo electrónico para resolver dudas por parte de las pacientes y de los profesionales con quienes están coordinados.
Las solicitudes son derivadas por facultativos especialistas de Obstetricia, Neonatología y Salud Mental del Área de Salud de Cáceres que detectan aquellos casos que necesitan ser tratados.
Se espera que esta iniciativa pueda seguir creciendo para garantizar una maternidad acompañada, segura y saludable en toda Extremadura.
