Inscripciones
La Media Maratón de Cáceres calienta motores: 300 corredores ya se han apuntado
La decimonovena edición de esta cita deportiva tendrá lugar el próximo 16 de mayo en las calles de la capital cacereña
Todavía quedan varios meses para la cita, pero la decimonovena edición de la Media Maratón de Cáceres ya cuenta con más de 300 participantes inscritos, consolidándose como uno de los eventos deportivos más esperados de la ciudad.
La carrera se celebrará el próximo 16 de mayo por las calles de la capital cacereña y mantendrá las modalidades de años anteriores: la media maratón de 21 kilómetros, una carrera de 10,5 kilómetros y las carreras infantiles.
Desde la organización animan a los aficionados y deportistas a asegurar su dorsal cuanto antes para participar en esta fiesta del running, que combina deporte, ambiente urbano y promoción de hábitos saludables.
Récord en 2025
La pasada edición alcanzó un hito histórico, reuniendo a casi 1.500 corredores y confirmando el creciente atractivo de la prueba entre los aficionados al deporte.
Organizado por el Ayuntamiento de Cáceres, con la colaboración de la Federación Extremeña de Atletismo, la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y varias empresas patrocinadoras, la Media Maratón de Cáceres se ha convertido en un referente dentro del calendario deportivo regional, con un número de asistentes que aumenta edición tras edición.
