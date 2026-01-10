Inversión en deporte
Somos Cáceres reclama más presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones deportivas de la ciudad
Raquel Iglesias, presidenta de Somos Cáceres, denuncia la "dejadez y desidia" en el cuidado de las instalaciones deportivas y critica la gestión de la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez
La agrupación local Somos Cáceres ha instado al gobierno municipal a habilitar una partida específica para el mantenimiento de las instalaciones y materiales deportivos de la ciudad. Según su presidenta, Raquel Iglesias, existe "dejadez y desidia" en el cuidado de estas instalaciones, que son ampliamente utilizadas por la ciudadanía y contribuyen a la educación y bienestar de niños, jóvenes y adultos.
Iglesias ha señalado que se deben "cuidar las instalaciones deportivas porque son muy utilizadas y reportan muchos beneficios a la ciudadanía". En este sentido, la formación política reclama que el presupuesto de la concejalía de Deportes se amplíe anualmente y que se busque “otro cariz” para este organismo, orientándolo hacia la excelencia en la gestión de los recursos deportivos.
Cuidar el material y los espacios
Desde el colectivo se insiste en la importancia de revisar los materiales y mejorar la gestión de las instalaciones, en un contexto en el que el deporte se considera un elemento fundamental para la educación y la vida saludable de la población.
A su vez, la entidad local también ha mostrado su crítica hacia la gestión de la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, calificando su desempeño como insuficiente en relación con las necesidades de las instalaciones deportivas de la ciudad.
