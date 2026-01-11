Los ambulantes del mercado franco de Cáceres lamentan el rechazo municipal en Navidad: “Estamos cansados de ser el patito feo”

La decisión llegó en plena campaña navideña. Mientras en numerosas ciudades extremeñas se optó por ampliar los días de mercadillo, el Ayuntamiento de Cáceres rechazó la petición de los vendedores ambulantes para aplicar esta medida extraordinaria en la capital cacereña, lo que ha supuesto un nuevo revés para un colectivo golpeado por el descenso de las ventas y un clima que no ha dado tregua.

Así lo explica el presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura (Acaex), Julián Cruz, quien recuerda que los meses de septiembre, octubre y buena parte de noviembre fueron especialmente duros para el sector. "Tuvimos un batacazo por el intenso calor y el invierno se retrasó un mes y medio o dos. Cuando por fin ha llegado, las fuertes lluvias nos han impedido trabajar con normalidad en Cáceres", señala.

Los vendedores del mercado franco de Cáceres muestran su descontento ante la negativa municipal a celebrar dos jornadas extraordinarias / Carlos Gil

Tasas elevadas

Desde Acaex aseguran que la situación económica del colectivo no atraviesa su mejor momento y que la falta de estos días extra de venta supone un obstáculo añadido. A estas dificultades se suma, según Cruz, el elevado coste que deben asumir los vendedores ambulantes en la capital cacereña. "Pagamos la tasa más cara de toda Extremadura, una media de mil euros por cada seis metros cuadrados", afirma.

La agrupación solicitó al consistorio la celebración de dos mercados extraordinarios en Navidad, una petición que finalmente fue desestimada. Según exponen, el equipo de Gobierno planteó como única opción elegir entre mantener el mercadillo el miércoles —al coincidir con Nochebuena y Nochevieja— o trasladar ambas fechas al sábado.

El vicepresidente de Acaex, Domingo Gil, incide en que la demanda planteada no tenía un carácter excepcional, sino que pretendía ser una medida de apoyo puntual ante un contexto especialmente adverso. En este sentido, lamenta que Cáceres vuelva a convertirse en "el patito feo de la película", al quedar al margen de decisiones adoptadas en otros municipios.

Domingo Gil, vicepresidente de Acaex. / Carlos Gil

Incertidumbre diaria

Además, describe la incertidumbre diaria a la que se enfrentan los vendedores ambulantes, marcada por la falta de previsión y la dependencia del clima. "Me levanto a las cinco de la mañana sin saber si venderé o si el tiempo me dejará. Necesitamos el apoyo del ayuntamiento y de las instituciones porque lo estamos pasando mal", subraya.

Desde el colectivo consideran que el argumento esgrimido por el gobierno local, basado en las supuestas quejas del comercio tradicional, no se ajusta del todo a la realidad. "Cuando hemos estado luchando, ellos nos han apoyado. El mercadillo dinamiza la ciudad, mueve autobuses, coches y atrae a gente de los pueblos", defiende Cruz, quien insiste en que la entidad ha mantenido siempre una actitud dialogante y colaboradora: "Nos sometemos a la autoridad, pero pedimos diálogo. No somos contrarios a nadie, solo queremos trabajar y sobrevivir".

Un caso singular

Una opinión similar comparte Herencia Ortiz, quien acumula cinco décadas asistiendo a los distintos mercadillos de la región. Para ella, la negativa municipal constituye "una torpeza" al tratarse de una demanda respaldada por la ciudadanía.

Herencia Ortiz, una de las comerciantes habituales, en el mercado franco de Cáceres. / Carlos Gil

Ortiz considera que la situación que se da en la capital cacereña es un caso singular en Extremadura. "Es la única ciudad donde tenemos este inconveniente", explica. "Normalmente, cuando se solicita un mercado extra, se concede sin problemas, pero aquí nunca ha habido dos mercadillos la misma semana".

Falta de consenso

A esta situación se suman también las dificultades organizativas y la falta de consenso entre los propios vendedores. David Ávila, procedente de Almoharín, reconoce que, aunque la ampliación de días habría sido beneficiosa para todos, "la decisión del ayuntamiento es la que es y tenemos que aceptarla".

El problema añadido, señala, es que no existe un acuerdo unánime dentro del colectivo sobre el día más adecuado para celebrar el mercadillo en fechas navideñas. "Nosotros mismos nos dividimos", admite.

Además, apunta a otro factor que complica aún más la organización en estas fechas: la modificación del día del mercado en otras ciudades extremeñas durante la Navidad, lo que impide a algunos ambulantes acudir al de Cáceres. "Si en los pueblos cercanos se celebra el mismo día, muchos no pueden desplazarse aquí", explica, lo que reduce la participación y genera desigualdades entre los propios vendedores.

David Ávila, vendedor ambulante de Almoharín. / Carlos Gil

Confianza para el futuro

Pese a este escenario adverso, desde Acaex no dan el diálogo por roto y esperan mayor flexibilidad en el futuro. Su vicepresidente asegura que mantienen una buena relación con el alcalde Rafa Mateos y confía en que esta negativa haya sido "una postura puntual". "Creo que para la próxima vez recapacitará y nos dará la razón", manifiesta.

Mientras tanto, los comerciantes del mercado franco encaran el inicio de 2026 con la sensación de haber perdido una oportunidad clave para aliviar una campaña complicada, y con la esperanza de que la próxima vez se pueda encontrar una solución más favorable para todas las partes.