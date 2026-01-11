Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cáceres, epicentro de un retiro para redescubrir el amor conyugal

El precio es de 330 euros, a pagar a la Diócesis de Coria-Cáceres

Retiro para matrimonios.

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Seminario Diocesano de Coria-Cáceres se convertirá del 6 al 8 de febrero de 2026 en un punto de encuentro para matrimonios que desean detenerse, mirarse con calma y profundizar en el sentido de su vocación conyugal. Durante ese fin de semana, este emblemático espacio acogerá un Retiro para Matrimonios organizado por Proyecto Amor Conyugal, en colaboración con la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Coria-Cáceres.

Alegría

Bajo el lema La verdad del matrimonio y la alegría del amor, el retiro propone una experiencia de reflexión y renovación interior inspirada en las enseñanzas de San Juan Pablo II -especialmente su Teología del Cuerpo- y del Papa Francisco, con una mirada realista y esperanzadora sobre el matrimonio cristiano.

No se trata de unas jornadas formativas al uso, sino de un «tiempo de silencio, escucha y diálogo que invita a los esposos a redescubrir la belleza del amor vivido en el día a día».

La propuesta está dirigida tanto a matrimonios unidos por el Sacramento del Matrimonio como a parejas sin impedimento para contraerlo, independientemente de la situación que atraviesen. Está pensada para quienes viven momentos de dificultad, para quienes desean fortalecer su relación o, sencillamente, para aquellos que sienten la necesidad de parar y cuidar su vínculo conyugal desde una perspectiva espiritual y humana. El encuentro comenzará el viernes 6 de febrero a las 18:00 horas y se prolongará hasta el domingo 8, concluyendo a las 17:30 horas.

Durante estos días, los participantes convivirán en régimen de alojamiento y pensión completa, favoreciendo un clima de recogimiento y profundidad que «ayude a desconectar del ritmo cotidiano y centrarse en lo esencial», según la diócesis.

330 euros

El precio del retiro es de 330 euros por matrimonio, una cantidad que incluye la estancia completa. Desde la organización se subraya que nadie que desee participar quedará excluido por motivos económicos: se ofrecen ayudas para quienes lo necesiten y la posibilidad de realizar aportaciones solidarias que permitan facilitar la asistencia de otros matrimonios.

