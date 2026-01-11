Domingo de rebajas en el Ruta de la Plata de Cáceres: compras tranquilas y sin aglomeraciones

El centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres ha abierto sus puertas este domingo de forma excepcional con motivo del periodo de rebajas de invierno. Pese a que habitualmente solo abre el primer domingo de cada mes, la iniciativa buscaba aprovechar las promociones tras la campaña navideña y facilitar la compra a los clientes, aunque la afluencia ha sido menor de lo esperado.

“El sábado sí había bastante gente, pero hoy está todo muy calmado”, comentaba Esther Mangut, empleada de Singularu, quien señalaba que la ausencia de una mayor difusión sobre la apertura puede haber influido en la presencia de compradores. “Quizás se debe a que no se ha anunciado lo suficiente y muchos han pensado que solo abríamos el domingo pasado. Incluso ayer una clienta se sorprendió al enterarse”.

En cambio, los comerciantes recordaban que el primer domingo del año, el pasado 4 de enero, se vivió un ambiente completamente distinto, con largas colas a la puerta de los establecimientos. “Fue una locura. Vino mucha gente para hacer las compras de última hora antes del día de Reyes”, afirmaba Mangut. “Y eso a pesar de que aún no habían comenzado las rebajas, que normalmente arrancan el 7 de enero”, añadía Juan Carlos Medina, encargado de Zara en el centro comercial.

Cambio de tendencias

Con catorce años de experiencia en el sector, Medina asegura que los domingos en el Ruta de la Plata no suelen ser especialmente rentables a nivel de ventas. “Al menos a mí no me lo parece”. Según su criterio, las rebajas “ya no son como antes, cuando había auténtica fiebre por acudir a las tiendas. Ahora la mayoría reparte las compras durante todo el año, por lo que en rebajas solo queda una venta residual”.

Compradores recorren las tiendas del centro comercial Ruta de la Plata durante las rebajas de este domingo. / Carlos Gil

Además, destaca que el crecimiento del canal online y la comodidad de poder comprar desde casa con descuentos similares también están influyendo en la disminución de clientes en las tiendas físicas.

Sin aglomeraciones

Los visitantes han podido aprovechar descuentos especiales en una amplia variedad de establecimientos, que iban desde moda y complementos hasta ropa deportiva, artículos para el hogar, tecnología e incluso propuestas vinculadas a los viajes.

Entre los compradores, las opiniones eran diversas. El cacereño Antonio Prieto acudía “para descambiar regalos de Reyes” y, de paso, beneficiarse de las rebajas de enero: “No hay mucha gente, aunque también es comprensible después de todos los gastos de Navidad”, comentaba.

Amelia García, llegada desde fuera para traer a su hija a la ciudad, valoraba la calma y poder comprar sin las habituales aglomeraciones durante este periodo: “Hemos parado a comer algo rápido y al ver que estaba abierto, aprovechamos para hacer algunas compras. El ambiente está muy tranquilo y eso se agradece".

Otros apuntaban a distintos factores que podrían explicar la menor afluencia, como las bajas temperaturas propias del mes de enero o que los productos más demandados suelen agotarse durante los primeros días de rebajas. En cualquier caso, la jornada en el Ruta de la Plata, con un tránsito moderado de compradores, confirma el cambio de hábitos de consumo y la pérdida de protagonismo de las grandes aglomeraciones en las rebajas tradicionales.