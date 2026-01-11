Emilio Arroyo, después de 37 años de docencia en Cáceres, toma posesión como cronista oficial de Valdastillas

El municipio cacereño de Valdastillas vivió este sábado un emotivo acto oficial con la toma de posesión de Emilio Arroyo Bermejo, quien asume el título honorífico de cronista oficial de la tierra natal de su esposa. Un nombramiento que se suma al reciente reconocimiento que recibió en su propio pueblo, Zarza la Mayor, donde también ejerce el mismo cargo.

Tras casi cuatro décadas dedicadas a la docencia que lo han llevado por numerosos municipios, este zarceño ha decidido dar un paso al lado y este domingo 11 de enero no solo celebra su 60 cumpleaños, sino que también inicia una nueva etapa tras hacer efectiva su jubilación.

El acto oficial, organizado por el Ayuntamiento de Valdastillas y conducido por la concejala y dinamizadora cultural Azahara Domínguez, comenzó con la lectura del acuerdo plenario, fechado el 25 de noviembre, y continó con diversas intervenciones.

Intervenciones

Comenzó el alcalde del municipio, José Ramón Herrero, quien glosó al nuevo cronista, ofreciendo su currículum y explicando los motivos de su designación. El diputado provincial y alcalde de Piornal, Javier Prieto, puso en valor la importancia del reto demográfico y el papel que los cronistas oficiales pueden desempeñar en este contexto.

Por su parte, Juan Carlos López, cronista oficial de Cabezuela del Valle y presidente de la Asociación Placentina 'Pedro de Trejo', destacó la relevancia de divulgar entre los jóvenes las tradiciones y fomentar el respeto por ellas, mientras que el tesorero de la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura y cronista oficial de Tornavacas, Juan Pedro Recio, disertó sobre la Asociación de Cronistas, su funcionamiento y transmitió unas palabras en nombre del presidente de la misma.

A la cita también asistieron los vecinos de la localidad cacereña y los concejales de los dos partidos que conforman el consistorio, los alcaldes de Cabezuela del Valle y Cabrero, junto a familiares y amigos del nuevo cronista.

Orgullo local

Por su parte, el protagonista del acto, Emilio Arroyo, destacó los valores que atesora Valdastillas, realizando un recorrido por su arquitectura, cultura, tradiciones y fiestas. "Me comprometo a servir a dos señores, a Zarza la Mayor y a Valdastillas, pues merece mucho, mucho la pena ser un servidor de ambos lugares", concluyó.

El evento culminó con la entrega de una placa conmemorativa al nuevo cronista oficial, en reconocimiento a su labor "por preservar y difundir la memoria de la localidad".