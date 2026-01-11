Cuando la fe une ciudades: Cáceres y Plasencia dan el primer paso para hermanar a sus patronas

Cáceres y Plasencia han dado este sábado un paso histórico en el fortalecimiento de sus lazos religiosos y culturales con la firma de la primera fase del hermanamiento entre la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña y la Cofradía de la Virgen del Puerto, patronas respectivas de ambas localidades.

El acto, celebrado en territorio placentino, ha supuesto la formalización de un vínculo oficial entre las dos corporaciones, uniendo simbólicamente la Sierra de Santa Bárbara con el Calerizo y reforzando una devoción profundamente arraigada en el norte de Extremadura. Este hermanamiento nace con la vocación de ir más allá del gesto protocolario, consolidándose como un compromiso estable de colaboración.

Objetivos comunes

Los representantes de ambas cofradías han destacado el acuerdo tiene como objetivo principal afianzar la fe compartida en sus patronas y establecer un marco de trabajo conjunto en ámbitos como el social, el cultural y el patrimonial, fomentando iniciativas comunes que beneficien a ambas ciudades.

La Virgen del Puerto, patrona de Plasencia, en imagen de archivo. / Toni Gudiel

La jornada celebrada este sábado marca únicamente el inicio del proceso. Tal y como han confirmado las entidades implicadas, el hermanamiento contará con una segunda fase que se celebrará en Cáceres en una fecha aún por determinar. Este próximo encuentro permitirá cerrar el ciclo de reciprocidad y acoger en la capital cacereña a la delegación placentina, reforzando así el carácter bidireccional de la unión.

Compromiso de futuro

Desde la Real Cofradía de la Virgen de la Montaña se ha subrayado la excelente acogida y el afecto mostrado por la Cofradía de la Virgen del Puerto durante la organización del acto. Ambas instituciones han coincidido en señalar que este acuerdo representa una “semilla de unidad” para las generaciones futuras y un ejemplo de fraternidad entre dos de las ciudades más relevantes del norte extremeño.

Además, el acto concluyó con una invitación abierta a los devotos de ambas patronas para que participen activamente en este proceso de hermanamiento, que tendrá su continuidad en el próximo encuentro previsto en el santuario de la Montaña, donde se espera seguir fortaleciendo los lazos espirituales y culturales entre Cáceres y Plasencia.