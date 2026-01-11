Hugo Escribano, el joven escritor cacereño que alza la voz contra el acoso escolar

Hugo Escribano, un joven de 14 años natural del municipio cacereño de Hervás, presentó el pasado mes de octubre su primera novela, 'Daniel, el grito de las sombras', una obra centrada en la problemática en torno al acoso escolar que ha despertado un notable interés tanto en el ámbito literario como educativo. Publicado por Aliar Ediciones, el libro destaca por su tensión narrativa, sus giros inesperados y un profundo mensaje sobre la identidad, el daño de las palabras y el valor necesario para enfrentarse a la verdad.

Aunque la novela no es autobiográfica, sí está basada en experiencias que el propio autor conoce de primera mano, al haber sido víctima de bullying. Esta cercanía con la realidad que describe aporta a la obra una gran carga emocional y un enfoque honesto que ha conectado con numerosos lectores.

Reconocimientos

La publicación, reconocen, tuvo una excelente acogida desde sus inicios. Apenas dos meses después de su lanzamiento, fue necesaria una segunda edición y, poco después, una reimpresión, confirmando el impacto que la historia estaba teniendo entre el público. Hugo ha presentado su libro en distintos puntos de Castilla y León y Extremadura, destacando especialmente el éxito obtenido en su localidad natal, donde logró llenar el auditorio del Museo Pérez Comendador Leroux de Hervás.

La novela 'Daniel, el grito de las sombras', del joven Hugo Escribano. / Cedida

Además de su éxito editorial, 'Daniel, el grito de las sombras' ya ha comenzado a utilizarse en varios centros educativos como herramienta para concienciar sobre el acoso escolar y fomentar la educación emocional. En este contexto, la obra ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el premio Mejor Empleado Público Provincial 2017, el premio Solidarios a la Igualdad 2018, el premio Educa Abanca – Mejor Docente de España 2020 en la categoría ESO-Bachillerato y el premio SIMO 2022 a la Mejor experiencia de educación emocional.

Concienciar y ayudar

Desde muy pequeño, Hugo mostró un gran interés por la literatura y la escritura, una pasión que lo llevó a crear su primera obra en 2024 y a publicarla un año después. A pesar de su corta edad, el joven escritor tiene muy claros los objetivos de su libro. Según explica, el primero es hacer ver a quienes sufren acoso que no están solos y que contar lo que les ocurre es un paso fundamental. El segundo, concienciar a quienes nunca han vivido esta situación para que entiendan que el bullying sucede muy cerca, en las aulas y patios escolares. Y, por último, anima a quienes son testigos del acoso a no mirar hacia otro lado y a convertirse en esa persona que da un paso al frente para defender al que está solo.

Con esta primera novela, Hugo Escribano no solo debuta como escritor, sino que también se convierte en una voz joven y valiente contra una realidad que sigue siendo un problema en muchos centros educativos.